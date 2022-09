Umfassendes Produkt- und Serviceangebot bei Hella

Der unter der Dachmarke FORVIA agierende Licht- und Elektronikspezialist HELLA wird sein umfassendes Angebot für Kfz-Werkstätten und Handel vom 13. bis zum 17. September 2022 auf der Automechanika in Frankfurt präsentieren. Im Mittelpunkt des rund 800 Quadratmeter großen Hella-Messestandes, auf dem auch die Partner Hella Gutmann Solutions und Hella Pagid vertreten sind, werden Lösungen für heutige und zukünftige Herausforderungen in Kfz-Werkstätten und Handel stehen. Einen thematischen Schwerpunkt bilden insbesondere Lösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Hella Gutmann Solutions präsentiert innovative Produktlösungen für den Umgang mit Hochvolttechnik, unter anderem für die Hochvolt-(HV)-Batteriediagnose sowie die neuen geführten HV-Messungen via Diagnosegerät mega macs X und Hochvolt-Messmodul MT-HV. Ein weiterer Schwerpunkt des Hella- Messeauftritts wird auf den umfassenden Trainingsmöglichkeiten sowie den vielfältigen Services liegen, mit denen Werkstätten ihre Kompetenzen erhöhen können.

Halle 9.0, Stand A80/88

