Mipa mit Effizienz und Vielfalt

MIPA SE setzt den Fokus klar auf einen effizienten Lackierprozess. Das kürzlich komplettierte Mipa UV-System überzeugt in seiner Gesamtheit mit Spachtel, Füller und Klarlack in Verbindung mit den gesundheitlich unbedenklichen LED-UV-Lampen durch extrem schnelle Trockenzeiten. Als Neuheit im Bereich der Füllermaterialien sorgt der Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37 durch die zeitsparende Nass-in-Nass-Anwendung und die damit verbundene schnelle Überlackierbarkeit für Produktivität in der Lackierkabine. Produkte, die vielfältig eingesetzt werden können sowie schnell und einfach anwendbar sind, werden somit Zentrum des Mipa.Messestands sein.

Präsentiert werden darüber hinaus die neuen Mipa WBC-Binder, die das erfolgreiche wasserbasierende Basislacksystem von MIPA um zahlreiche neue Anwendungsgebiete erweitern. Dabei können durch transparente Binder Lacke in verschiedenen Qualitäten hergestellt werden – wie etwa zur Reparatur von Lederoberflächen, zur Beschichtung von Lkw- Planen oder zur Erzeugung spezieller Strukturen oder haptischer Effekte für Kunststoffflächen im Fahrzeuginnenbereich. Durch die Zugabe von Mipa WBC-Mischlacken stehen diese dann wiederum in der gewohnten Mipa Farbtonvielfalt zur Verfügung. Das gibt dem Lackierbetrieb die einfache Möglichkeit, ohne zusätzliches Mischsystem in andere Geschäftsbereiche vorzudringen.

Auf dem über 250 Quadratmeter großen Messestand können sich Interessenten außerdem über das umfassende Sortiment rund um die Lackierung von Nutzfahrzeugen und Lkw informieren.

Am Mipa-Messestand können sich Besucher auch über das umfassende Mipa Non-Paints-Programm sowie den Mipa Protector informieren. Die robuste Beschichtung ist direkt im Gebinde mischbar oder als 2K-Spraydose verfügbar.

Halle 11.1, Stand F02-F04

www. mipa-paints.com

