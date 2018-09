Ein heißer, langer Sommer neigt sich dem Ende zu. Doch wer gedacht hatte, die Branche würde sich unter dem Eindruck der Hitze in den Ferienmodus zurückziehen, sah sich getäuscht. Die Reparaturbranche ist im Umbruch. Und der kennt kein Sommerloch. In der Schadensteuerung wird versucht, die letzten Potenziale zu heben – jetzt stehen die Ersatzteilkosten und -margen wieder mal im Fokus. Ullrich Bechmann,

Director Werkstattmanagement bei der Innovation Group, äußert sich in unserem Interview auf Seite 14 sehr klar zu diesem Thema: „Die Teilemarge gehört dazu“.

Auch der ZKF beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Teileumsatz und befürchtet,

siehe Seite 8, „einen weiteren Eingriff in diesen noch verbliebenen Umsatzbereich

eines Unfallreparatur-Fachbetriebs“. Einen weiteren Eingriff – zusätzlich zum Problem niedriger Stundensätze und zu kaum mehr darstellbaren Reparaturzeitvorgaben.

Der Branche weht ein rauer Wind ins Gesicht. Schutz suchen immer mehr Betriebsinhaber unter dem Dach einer Gruppe – um das Wort „Kette“ zu vermeiden. Sehr erfolgreich ist auf diesem Gebiet in letzter Zeit die IRS-Gruppe gewesen. Beinahe im Wochentakt wurde eine Neuerwerbung nach der anderen verkündet. Welche Ziele die IRS-Gruppe verfolgt, wie sich aber vor allem auch aus Sicht eines Betriebsinhabers der Anschluss an eine solche Gruppe darstellt und begründen lässt, können Sie auf Seite 54 dieser Ausgabe lesen.

Kalendarisch immer noch im Sommer liegt mit der Automechanika das Messeereignis dieses Jahres. Zum 25. Mal findet die weltgrößte Autoservicemesse statt, und zum Jubiläum wird sich die Messe noch größer und noch vielfältiger präsentieren. Eine brandneue Halle, die unter anderem dem Thema „Classic Cars“ gewidmet ist, ein umfangreiches Seminarprogramm und eine beinahe traditionell schon ausgebuchte Lack- und Karosseriehalle 11, in der sich alles trifft, was in der Branche Rang und Namen hat, machen die Automechanika zu einem Muss für alle, die wissen wollen, was sich in der Branche tut.

Eine echte Premiere für das Lackiererblatt werden die „Guided Tours“ sein, die wir an drei Messetagen anbieten. Wer an den „Guided Tours“ teilnimmt, erhält aus erster Hand und in kompakter Form Informationen über Messeneuheiten und lernt die Technik-Highlights aus dem Bereich Lack und Karosserie kennen. Mehr Infos zu den Touren gibt es „gleich nebenan“. Wir sehen uns in Frankfurt!