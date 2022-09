Ionisierungspistole für die Kunststofflackierung

Herrmann Innovations hat die letzten zwei Jahre für neue Entwicklungen genutzt und neue Geräte nach Kundenanforderungen entwickelt. Dazu gehört die neue IONSTAR-Ionisierungspistole ebenso wie die komplett neue Sparte DESI, die sich mit der Desinfektion von Raumluft und Oberflächen, mit der Anhebung der Luftqualität in geschlossenen Räumen befasst. Der Fokus liegt hier bei Bus und Bahn, insbesondere dem ÖPNV. Bei Herrmann Innovations ist man davon überzeugt, dass die Ionisiertechnik weltweit ein Standard-Werkzeug für die Kunststofflackierarbeit sein wird, sodass qualitativ bessere Lackierarbeit mit weniger Nacharbeit und somit weniger Kosten erzeugt wird.

Als erste antistatische Pistole mit der innovativen Faseroptik-Technologie bietet der IONSTAR jetzt noch mehr Spitzenleistung für beste Lackierergebnisse. IONSTAR benötigt keine externe Stromquelle. Eine Luftturbine wird an das vorhandene Druckluftsystem in der Kabine angeschlossen und liefert die entsprechende Energie. Besucher der Automechanika können sich am Stand von Herrmann Innovations im Rahmen von praktischen Vorführungen von der neuen IONSTAR-Generation überzeugen.

Halle 11.1, Stand D65

www.herrmann-innovations.com

Johannes Herrmann „Wir freuen uns,

wieder ein Teil der Automechanika zu sein. Als Leitmesse der Automobil-Ausrüstung steht die Automechanika für uns für persönliche Kontakte – etwas, das wir in den letzten zwei Jahren schmerzlich vermisst haben.“

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: