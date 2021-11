In nur drei Arbeitsschritten zum Erfolg

Der Reparaturlackhersteller Axalta ermöglicht seinen Kunden ab sofort ein zeit-, aufwand- und kostensparendes digitales Farbtonmanagement – von der Farbtonfindung bis zur präzisen Ausmischung des Materials. Angeboten wird das System für die Premiummarken Cromax, Spies Hecker und Standox.

Schnelligkeit, Produktivität und natürlich Qualität stehen im Mittelpunkt des innovativen Konzeptes. „Wir bieten Karosserie- und Lackierfachbetrieben mit unserer neuen Lösung Zugriff auf den schnellsten und produktivsten Lackierprozess, der derzeit am Markt verfügbar ist“, erläutert Dietmar Wegener, Color Management Spezialist bei Axalta. Möglich machen dies die perfekt aufeinander abgestimmten Tools, effiziente Materialien und optimale Abläufe.

Schritt 1

Der erste Schritt im digitalen Farbtonmanagement ist die digitale Farbtonmessung. Hier blicken die Experten im Hause Axalta auf eine über 26-jährige Erfahrung zurück. „Wir haben die Geräte stetig weiterentwickelt – heute erzielen wir eine perfekte Trefferquote. Im Sommer konnten wir zudem mit dem Color Acquire Compact ein ganz neues, sehr kompaktes Gerät vorstellen, das gerade auch für Einsteiger geeignet ist“, so Dirk Sauer, Axalta Technischer Manager. Ein handlicher Allrounder, der sowohl bei Nutzfahrzeug-Reparatur, Pkw-Instandsetzung und Industrielackierung zum Einsatz kommen kann.

Schritt 2

Nach der Untergrundreinigung wird das Messgerät neben dem Lackschaden auf die Karosserie aufgesetzt. Ein akustisches Signal zeigt nach wenigen Sekunden an, ob die Messung erfolgreich war. Es folgt der zweite Schritt: Die Daten werden per USB-Dockingstation oder WLAN an die Color-Software übertragen, die die Messergebnisse aus über 200.000 hinterlegten Farbtonformeln errechnet und korrigiert. Der mitunter zeitaufwendige Abgleich mit der Farbtonpaspel und die konventionelle Farbtondokumentation sind damit Vergangenheit.

Schritt 3

Für die ultimative Beschleunigung des Prozesses sorgt jetzt das vollautomatische Mischsystem Daisy Wheel 3.0. Die kompakte Einheit greift auf die ermittelte Farbtonformeln zurück und startet den vollautomatischen Mischprozess. „Dank Daisy Wheel erzielt der Lackierer eine optimale Präzision bei der Ausmischung von gebrauchsfertigen Farbtönen, und das bei äußerst hoher Dosiergenauigkeit von plus/minus 0,05 Gramm“, so Dietmar Wegener. Präzise, saubere und wirtschaftliche Farbtonmischung, die dank vorgefüllter, gebrauchsfertiger Flaschen äußerst anwenderfreundlich ist.

Die Vorteile

Wer diese drei Schritte geht, erreicht gleich mehrere Ziele: Die Technologien reduzieren gemeinsam die Prozesszeiten um mehr als 50%, indem sie zeitaufwändige Engpässe bei der Farbtonfindung bzw. der Farbausmischung beseitigen. Ein Vorteil gerade für mittlere und große Betriebe zur Optimierung der Abläufe. Dass hier eine signifikante Effizienzsteigerung und optimierte Durchlaufzeiten in der Spritzkabine möglich sind, liegt auf der Hand.

Dietmar Wegener

Color Management Spezialist

Axalta Coating Systems Deutschland