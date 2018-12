Fahrzeuge können bei der Master 5000 an den Rädern oder mit Gummiauflagen am Schweller angehoben werden. Foto: KMWE

Fahrzeuge können bei der Master 5000 an den Rädern oder mit Gummiauflagen am Schweller angehoben werden. Foto: KMWE

FITIM präsentiert Hebebühne, die auch als Richtanlage funktioniert

Heben oder Richten? Über- oder Unterflur? Alles zusammen, lautet die Antwort bei der Master 5000, einem Multitalent aus dem Hause FITIM, das auf der letzten Automechanika vorgestellt wurde. Die patentierte neue Hebebühne eignet sich für das Anheben von Pkw bis zu Transportern – und kann mit dem bekannten FITIM-Equipment zur echten Richtanlage aufgerüstet werden. Die Tragkraft der Hebebühne beträgt füf Tonnen. Version kann als Über- und Unterflurbühne eingesetzt werden. Der Unterschied zwischen diesen Varianten ist die Anordnung der Platten (diese sind Lieferbestandteil der Hebebühne) um Heben an den Rädern. der Radstand ist von 0 bis 4.600 mm einstellbar. Die Hubhöhe beträgt je nach Modell, als Unterflur-Version 1.330, als Überflur-Version 1.450 Millimeter. Die Höhe über dem Boden bei den Platten zum Heben an den Rädern liegt bei bei beiden Modellen bei etwa 50 Millimetern. Wenn die Räder frei hängen sollen, werden die Platten zusammengeschoben und Gummiauflagen auf den Platten platziert.

Fahrzeuge können in gehobenem Zustand festgespannt werden. Das Fahrzeuggewicht liegt dabei auf den Platten oder auf den Gummiauflagen. Beim Ablassen der Bühne in Verbindung mit den Spannklemmen können die Tragrohre der Klemmen am Boden aufsitzen, wobei durch das weitere Absenken der Bühne ein größerer Abstand zwischen Bühne und Fahrzeug geschaffen werden kann. Ebenso kann das Fahrzeug von den Gummiauflagen oder Plattformen freigehoben werden.

Die Rüstzeit für Karosseriearbeiten beträgt nur ca. 15 Minuten. Aufgrund der frei verschiebbaren Befestigung für das Zuggerät lässt sich diese Bühne für alle Zugarbeiten verwenden. So können mit dieser Richtanlage alle Arten von Karosserieschäden behoben werden. Hierzu empfiehlt sich das starke Zuggerät BT10TON mit zehn Tonnen Zugkraft und doppelter Drehung.

Seit über 23 Jahren ist die Fa. KMWE Karosserie- Messsystem- Werkstatteinrichtung Michael Köberlein aus Hurlach die Vertretung des italienischen Herstellers Fi.Tim s.r.l. für den deutschen und österreichischen Markt und bietet neben 5 Jahren Garantie auch den kompletten Service incl. Schulungen Montage und Beratung an.

