Singles mit Auto aufgepasst

Studie belegt Dating-Verhalten

Wer hätte das gedacht? Autos beeinflussen das Dating-Verhalten von Singles. Eine Studie hat herausgefunden, welche Autos in Deutschland auf das andere Geschlecht am anziehendsten wirken. Das Tool? Die Dating-Plattform Tinder. 13 Autos verschiedener Marken wurden in die Tinder-Bilder von Männern und Frauen eingefügt. Um genaue Ergebnisse zu erhalten, wie sich die Autos auf das Dating auswirken, wurde für die gesamte Studie dasselbe Foto der jeweiligen Person verwendet und nur der Wagen im Hintergrund ausgetauscht. Das Ergebnis? Der 1974 VW Bus führt die Rangliste an und ist für Frauen, die Männer suchen, das attraktivste Auto. Auf Platz 2 und 3: Der DeLorean DMC-12 und die Mercedes C-Klasse von 2019. Der Toyota Prius belegte bei den Single-Damen den letzten Platz.

Autos als Statussymbole?

Single-Männer, die Frauen suchen, fanden den DeLorean DMC-12 am attraktivsten – dicht gefolgt vom 1974 VW Bus und dem getunten VW Golf. Der Lamborghini Murcielago schnitt bei den Männern am schlechtesten ab. „Es ist interessant zu sehen, dass viele Leute immer noch die ikonischen Autos der Vergangenheit schätzen“, kommentiert Carsten Riedel, Teamlead Brand and Communications von heycar. „Trotz der technologischen Fortschritte der modernen Automobile scheint es, dass die Fahrzeugvorlieben vieler Menschen ebenso vom Herz wie vom Kopf bestimmt werden. Das Ergebnis zeigt, dass Nostalgie bei unserem Eindruck von Autos eine wichtige Rolle spielt, etwa durch die bekannte Rolle des DeLorean im Film Back to the Future.“ Sowohl Elektrofahrzeuge als auch Sportwagen schnitten bei der Studie eher schlecht ab. „Luxussportwagen gelten allgemein als Statussymbole. Daher ist der Umstand, dass Männer und Frauen negativ darauf reagieren, ein faszinierender Einblick“, ergänzt Riedel. Es ist aber noch nicht alles verloren. Der Experte rechnet damit, dass sich das Ansehen der E-Autos in Zukunft noch positiv wandeln wird.

