Anest Iwata präsentiert die nächste Generation

Mit der weltweit tätigen Anest Iwata Unternehmensgruppe verbindet man hochqualitatives Lackierwerkzeug für die professionelle Fahrzeuglackierung. In diesem Jahr ist die Zeit gekommen, um eine neue Ära einzuläuten. Anest Iwata hat die neuen Profi-Lackierpistolen der next generation WS-400 & LS-400 Series 2 auf dem Markt eingeführt – keine Kosmetik oder nur Nuancen, sondern komplett neue Profi-Lackierpistolen der next generation. Vom 13. bis 17. September 2022 präsentiert Anest Iwata dem internationalen Fachpublikum die next generation Profi-Lackierpistolen:

WS-400 CLEAR: Compliant-Technologie für eine breitere Palette von Klarlackanwendungen

WS-400 BASE: Compliant-Technologie für die neuesten Nass-in-Nass-Basislackanwendungen

LS-400 BASE: HVLP-Technologie für eine breitere Palette von Basislackanwendungen

Mit der Kombination aus ergonomischem Design von Pininfarina und der weiterentwickelten „Split Nozzle 2.0“-Vorzerstäuber-Technologie hebt sich die neue Series 2 spürbar von konventionellen Zerstäubungstechnologien ab. Das Ergebnis ist eine hoch qualitative Lackierkontrolle für mehr Effizienz. In der Applikationserlebniswelt am Anest-Iwata-Stand ist ebenfalls das weitere Produktspektrum für die professionelle Fahrzeuglackierung zu finden – Lackiertechnik und Zubehör für die Applikation von Klarlack/Basislack, Grundmaterialien, Füller/UV Füller/Spritzspachtel und Spot-Repair/Smart-Repair.

In der Historyecke am Stand kann man auch einen Blick in die Anest-Iwata-Geschichte werfen und einen Blick hinter die Anest-Iwata-Kulissen wagen.

Halle 11.1, Stand E41

www.anest-iwata-coating.com

