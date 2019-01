Wärme und Luxus

Der Gold-Bronze-Farbton „Sahara“ strahlt Wärme, Intensität und Stärke aus. Der Farbton bringt Wärme, Luxus, aber auch Rauheit in die Farbdesign-Gestaltung von Automobildesignern und Fahrzeugveredlern. Dieses Jahr will Axalta mit seiner Autofarbe des Jahres einen Farbton für die Individualisierung von Automobilfarbdesigns präsentieren. Als Grundfarbe kann er besonders bei zweifarbigen Lackkombinationen verwendet werden. „Bei Axalta sehen wir, dass immer mehr Fahrzeugdesigner zu zweifarbigen Lackkombinationen, akzentuierten Dächern und Streifen neigen“, erklärt Nancy Lockhart, Axaltas Global Color Marketing Manager. “Bei der Serienindividualisierung eignet sich Sahara daher perfekt als Grundton für Premiumvarianten.” Als Produkt der für globale Autohersteller entwickelten ChromaDyne Linie von Axalta ist die Mischung aus Gold und Bronze auch Ausdruck eines in der Globalen Studie der beliebtesten Autofarben des Unternehmens aufgezeigten, weltweiten Trends hin zu wärmeren Farbtönen. Gelb/Gold sind die beliebtesten Farben in China, während in Nordamerika der Anteil an braunen/beigen Fahrzeugen mehr als in allen anderen Regionen zugenommen hat.