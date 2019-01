Standox Information Center feiert Jubiläum

Das Information Center in Wuppertal ist das Herzstück der Weiterbildung bei Standox – und feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Jedes Jahr kommen hier im Schnitt 1.800 Besucher aus 35 Nationen zu über 150 Trainings, Meetings und Veranstaltungen zusammen. In den Trainings lernen Lackiererinnen und Lackierer, das volle Potenzial des Standox Angebots zu nutzen und so besonders schnell und effizient zu arbeiten. Die Kursthemen reichen von digitalem Farbtonmanagement und Coloristik über Reparaturtechniken wie Micro-Repair bis hin zu energieeffizienten Reparaturprozessen. „Eine gute Technik und durchdachte Prozesse sind bei der professionellen Autoreparaturlackierung genauso wichtige Erfolgsfaktoren wie die verarbeiteten Materialien“, so Lutz Poncelet, Business Director Standox Deutschland. „Auf dem neuesten Stand zu sein ist für Kfz-Betriebe ein erfolgsentscheidender Faktor.“ Ergänzend zum Seminarangebot stellen die Standox Trainer ihr Wissen und Expertentipps auch weltweit online zur Verfügung – zum Beispiel in der einzigartigen Ratgeberreihe Standothek oder im Online-Nachschlagewerk Standopedia. Seit Kurzem finden Lackierer unter dem Titel Standovision im Internet zusätzlich professionelle Trainingsvideos mit praktischen Hinweisen für die optimale Verarbeitung der Standox-Produkte. „Wir sind stolz darauf, unser Fachwissen verständlich und auf hohem Niveau an professionelle Lackiererinnen und Lackierer in aller Welt zu vermitteln – und das nun schon seit 20 Jahren“, sagt Lutz Poncelet.