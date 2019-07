Stabile Plattform

Um Sicher und ergonomisch an höheren Fahrzeugen zu Arbeiten bietet Kunzer ab sofort eine zusammenklappbare Plattform aus Aluminium. Arbeiten an der Karosserie eines normal hohen Pkw sind meist noch einfach durchzuführen. Bei SUV, Geländewagen, Family-Van, Wohnmobil oder Nutzfahrzeug wird es schon kniffliger, den oberen Fahrzeugbereich gut zu erreichen. Eine einfache Trittleiter ist aufgrund der eingeschränkten Standsicherheit und dem geringen Arbeitsradius kein geeignetes Hilfsmittel. Die platzsparende Aluminium-Arbeitsplattform 7AAP01 von Kunzer bietet ein flexibles und zugleich sicheres Arbeiten auf einer Höhe von 500 Millimeter. Mit rund einem Meter Plattformlänge und 300 Millimeter Breite bietet sie reichlich Bewegungsraum am Arbeitsort. Die Trittfläche verfügt über einen Anti-Rutsch-Belag. Die mobile Plattform darf mit maximal 150 Kilogramm belastet werden. Sie ist einfach und schnell am Einsatzort aufgestellt und ebenso schnell auch wieder platzsparend verstaut. Die Abmessungen betragen in eingeklapptem Zustand nur 970 x 390 x 200 Millimeter (LxBxH) bei nur 7,2 Kilogramm Eigengewicht.

