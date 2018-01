Rollout der C@risma-Soom-Schnittstelle

Auf der Automechanika 2016 wurde die SOOM-Schnittstelle erstmals angekündigt. Mittlerweile ist diese bei Pilotkunden erfolgreich im Einsatz und ab sofort auch bereit zum Rollout. Frank Endres, Product Owner Audatex AUTOonline, erläutert: „Anwender von C@risma mit AudaPadWeb werden digital von der Innovation Group beauftragt. Ohne Mehraufwand oder Doppeleingaben für die Werkstatt werden die Auftragsdaten per AudaNet ins C@risma übernommen. Außerdem werden Auftragsdaten bis hin zur digitalen Rechnung aus C@risma zurück an SOOM geschickt.„

Mit C@risma läuft SOOM komplett im Hintergrund und wird per Mausklick mit den relevanten Informationen aktualisiert. Bilder und sämtliche Dokumente, wie die Abtretungserklärung, Fremdbelege, ein Vermessungsprotokoll oder die Checkliste, lassen sich aus der Dokumentenverwaltung direkt per Auda-Net übermitteln. Matthew Whittall, Vorstandsvorsitzender bei Innovation Group, informiert: „Mit unserer C@risma-SOOM-Schnittstelle starten unsere Kooperationsbetriebe mit nur einem Klick in ein neues digitales Zeitalter 2018. Erik Jahn, Leiter Retail Sales, Operations & Customer Care ergänzt: „Die SOOM-Schnittstelle auf Basis unseres AudaPadWeb ist ein weiterer Baustein unseres konsequenten Weges in die digitale Zukunft. Für weitere Informationen oder zur Freischaltung des Moduls können sich Kunden an ihren zuständigen Audatex AUTOonline Vertriebskollegen wenden.