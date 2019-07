Qualicheck wird eingestellt

Der Bundesverband der Partnerwerkstätten hat beschlossen, das Projekt QualiCheck, bei dem m.o.r.e-Betriebe vom Dienstleister ClaimsControlling gecheckte Kostenvoranschläge mit Prüfsiegel an den Auftraggeber versenden, zum 31. Juli 2019 einzustellen. Grund ist eine Verzögerung der Implementierung, für die der BVdP den Dienstleister Audatex verantwortlich macht. Leider habe dieser, so der Vorstandsvorsitzende des BVdP Reinhard Beyer, es „nicht geschafft, dem BVdP und seinen teilnehmenden Werkstätten eine durchgängige Lösung für QualiCheck auf Basis der Plattform AudaNet zu liefern.“ Bereits die erste Entwicklungsstufe, die lediglich die Kommunikation mit dem Steuerer riparo per Mail und dem angehängten KVA als PDF-Datei beinhaltete, dauerte bis zur Markteinführung am 1. 10. 2017 eindreiviertel Jahre. In der zweiten Entwicklungsstufe sollte der elektronische Transport des geprüften KVA samt Prüfsiegel auch auf dem GDV-Weg funktionieren. Die Tatsache, dass die Implementierung dieser Funktionalität nicht absehbar war, so der BVdP, habe den Verband dazu bewogen bewogen, die Reißleine zu ziehen.