Progressiver Luxus

Die Weltpremiere des neuen Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 erfolgt auf dem Internationalen Automobil-Salon in Genf. Der Rennwagen erstrahlt dabei in einer besonderen „Teaser Livery“, die einen Vorgeschmack auf den Einstieg des Teams in die Formel E geben wird. . „Blaue Akzente sowie der subtile Kontrast zwischen Matt und Glanz in Verbindung mit dem Stern-Pattern am Heck des Fahrzeugs inszenieren den progressiven Luxus im elektrischen Motorsport“, sagt Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler AG. An der Seite des Fahrzeugs verläuft von der Front bis zum Heck eine blaue Linie, welche die Marke EQ symbolisiert. Gleichzeitig dient sie als Farbakzent ähnlich dem PETRONAS Grün am Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ in der Formel 1.