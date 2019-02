Menzerna erweitert Geschäftsführung

Stefan Sulzmaier ist seit 01.01.2019 Geschäftsführer der menzerna polishing compounds GmbH & Co. KG und bildet mit Dr. Tilo Franz die Geschäftsleitung. Stefan Sulzmaier wird die Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten, Franz wird F&E, Produktion und kaufmännische Dienste betreuen.

Sulzmaier war viele Jahre Teil des Managementteams der Firma Zschimmer & Schwarz, eines innovativen Spezialchemie-Herstellers. In seiner letzten Funktion führte er den Geschäftsbereich Oil, Gas and Chemicals der SGS Germany GmbH in Hamburg, einem weltweit agierenden Prüf- und Zertifizierungskonzern. „Herr Sulzmaier ist ein erfahrener und erfolgreicher Chemie-Manager, der alle Voraussetzungen mitbringt, um unsere Unternehmenspläne in die Tat umzusetzen“, ist Tilo Franz überzeugt. „Das Wachstum der letzten Jahre erfordert diese Erweiterung unserer Geschäftsleitung und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg nach vorne in den für Menzerna strategisch wichtigen Märkten.“ Auch die Bereiche Vertrieb, Labor und Anwendungstechnik wurden personell aufgestockt, und die Infrastruktur an den Standorten Ötigheim und Qingdao wurden verstärkt, um die Stellung von Menzerna als Innovationsführer im Bereich industrielles Polieren auszubauen. So wurde im Jahr 2017 eine neue Logistikhalle und im Jahr 2018 ein zusätzlicher Mischer mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb genommen.