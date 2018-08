IRS gibt richtig Gas – und übernimmt Autozentrum Treskow Karosserie & Lack

Die Autozentrum Treskow Karosserie & Lack GmbHstellt damit einen Neuzugang dar, der im weiteren Sinne bereits aus Erfahrung schöpfen kann. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Geschäftsführer Rainer Voigt die Wettbewerbsfähigkeit eines seiner Betriebe durch das Netzwerk stärkt. Das ebenfalls von ihm geführte Berliner Autozentrum Reinickendorf gehört bereits zur IRS Gruppe. Offensichtlich mit Erfolg. „In einer starken Gruppe bündelt man Kompetenzen und legt den ganzen Verwaltungsapparat einer Firma in eine einzige Zentrale“, so Voigt. „Gemeinsame Planung, Auswertungen, Schulungen und gerade auch der gemeinsame Einkauf nützen jedem einzelnen Betrieb und machen ihn marktfähiger. Dieses Erfolgsmodell hat sich für uns in Berlin bewiesen und so liegt es auf der Hand, es auch für unser Karosserie & Lack Zentrum in Neuruppin zu integrieren.“

Der 1994 gegründete Betrieb ist mit seinen 20 Mitarbeitern und zwei Auszubildenden auf Karosserie- und Lackreparaturen von XS bis XXL spezialisiert. Ob Zweirad oder LKW, Pkw oder Bus – die Kunden verlassen sich hier seit bald 25 Jahren auf Qualität und Service. Den ständig steigenden Ansprüchen auch in Zukunft gerecht werden zu können, sieht sich Voigt jetzt erst recht gewachsen: „Durch die Übernahme kann sich unsere Mannschaft, die einfach richtig gut ist, noch besser weiterentwickeln, gerade was komplexe technische Fragen und Anforderungen betrifft.“ Voigt, der auch weiterhin als Geschäftsführer fungieren wird, ist sich sicher: „Mit der Gruppe als Rückgrat wird diese Entwicklung unserer Mitarbeiter einfach von mehr Erfolg geprägt sein.“ Das hochqualifizierte und motivierte Team habt auch Bo Jacobsen, COO K&L der IRS Gruppe, hervor: „Die Autozentrum Treskow Karosserie & Lack GmbH ist, genauso wie das Autozentrum Reinickendorf, ein perfekt geführter und strukturierter Betrieb. Das Level an Erfahrung und Motivation ist überdurchschnittlich und wir freuen uns deshalb um so mehr darauf, mit diesem Team und natürlich auch mit Herrn Voigt, Herrn Köpernick und Herrn Gentikow gemeinsam zu arbeiten.“

Die IRS Gruppe ist die europaweit führende Gruppe in den Bereichen Smart Repair, Karosserie- und Lackre-paraturen sowie Hagelschadeninstandsetzung der Fahrzeugaußenhüllen. Sie bietet sämtliche Dienstleistungen rund um die Aufbereitung und Reparatur von Fahrzeughülle und Innenraum für Gebraucht-, Miet-, Unfall-, und Leasingfahrzeuge an. Innerhalb der Unternehmensgruppe sind aktuell mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.