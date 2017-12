Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz hat ein neues Präsidium

Jan Bauer ist neuer Präsident des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz. Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes wählte den Maler- und Lackierermeister aus Mondorf bei Bonn (LIV Nordrhein) am 30. November 2017 in Berlin. Jan Bauer tritt die Nachfolge von Karl-August Siepelmeyer an, der satzungsgemäß für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand.

Auch die übrigen Vorstandsposten wurden in der Wahl besetzt. Zu Vizepräsidenten wurden die Herren MLM Roland Morgenroth LIV Bayern, MLM Matthias Uderstadt LIV Hamburg, MLM Jörg Baumann LIV Rheinland-Pfalz und MLM Uwe Runge LIV Sachsen-Anhalt.

Die bisherigen Vizepräsidenten Axel Hochschild, Paul Laukötter und Roland Brecheis standen satzungsgemäß oder auf eigenen Wunsch für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung.

Das neu gewählte Präsidium stellt sich großen Herausforderungen an unser Handwerk, in einem sich schnell wandelnden Arbeitsumfeld und angesichts fortschreitender Digitalisierung. Die Betriebe des Maler- und Lackiererhandwerks brauchen angemessene Rahmenbedingungen, um neue Marktchancen erobern, neue Technologien einsetzen und ihren Nachwuchs nach höchsten Standards ausbilden zu können. Insbesondere die Nachwuchswerbung und die Stärkung der Innungsbetriebe stehen auf der Agenda.

Die Mitgliederversammlung des BV-Farbe sprach dem scheidenden Präsidium unter Karl-August Siepelmeyer sowie den Herren Baumann, Brecheis, Hochschild und Laukötter Dank und Anerkennung für das langjährige Engagement in der Verbandsarbeit aus.