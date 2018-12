Standox verlost ein Testpaket des neuen VOC-Xtreme-Nass-in-Nass-Füller U7650!

Der neue VOC-Xtreme-Nass-in-Nass-Füller U7650 verringert die Durchsatzzeiten bei Neuteilen. Dank der patentierten Axalta-Technologie wird die Ablüftzeit im Vergleich zu herkömmlichen Nass-in-Nass-Füllern auf ein Minimum reduziert. Mischen Sie einfach den VOC-Xtreme-Nass-in-Nass-Füller U7650 1:1 mit dem Xtreme-Nass-in-Nass-Füller-Härter 4650 und 10 % Xtreme-Füller-Beschleuniger U7610 und schon können Sie loslegen. Bereits nach fünf Minuten Ablüftzeit kann die Oberfläche mit Standoblue oder Standohyd Plus Basislack überlackiert oder bei Bedarf leicht geköpft werden (z. B. bei der Entfernung von Staubpartikeln).

Die spezielle Chemie des VOC-Xtreme-Nass-in-Nass-Füllers U7650 bietet ein ausgezeichnetes Standvermögen an senkrechen Flächen – das bedeutet mehr Sicherheit beim Lackieren. Dank der innovativen Technologie erzielen Anwender eine sehr glatte, homogene Oberfläche und einen herausragenden Decklackstand.

Der VOC-Xtreme-Nass-in-Nass-Füller U7650 ist in 3 Farbtönen erhältlich: Weiß FC1, Grau FC2 und Schwarz FC3. Damit erreichen Anwender auch bei helleren Farbtönen ein gutes Deckvermögen und können so den Verbrauch niedrig halten.

Standox GmbH

42285 Wuppertal

www.standox.de