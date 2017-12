Der Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack trocknet bei 60 Grad in fünf Minuten und bei 20 Grad Raumtemperatur in weniger als einer Stunde.

Mit dem VOC-Xtreme-Füller U7600 und dem VOC-Xtreme-Klarlack K9580 von Standox können Werkstätten je nach Bedarf verschiedene Vorteile nutzen. Kfz-Betriebe mit hohem Durchsatz profitieren vor allem von der Schnelligkeit der beiden Produkte: Der Füller lässt sich in einem Arbeitsgang in bis zu vier Spritzgängen ohne Zwischenabluft verarbeiten und härtet anschließend bei Raumtemperatur in nur 20 bis 40 Minuten aus.

Auch der Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack lässt sich in einem Arbeitsgang auftragen. Er trocknet bei 60 Grad in fünf Minuten, bei 20 Grad Raumtemperatur in weniger als einer Stunde. Möglich macht dies eine neue Bindemittel-Technologie, die zum Aushärten neben der Umgebungsluft auch die Luftfeuchte nutzt.

Doch die beiden Standox Xtreme-Produkte können noch mehr. Die Trocknung schon bei niedrigen Temperaturen senkt auch Energiekosten – was vor allem für kleine und mittelgroße Betriebe interessant ist, für die ein höheres Tempo weniger wichtig ist. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll bei der Lufttrocknung: Wenn die Lackierkabine nicht mehr aufgeheizt werden muss, lassen sich die Energiekosten allein für den Klarlackauftrag um bis zu 88 Prozent reduzieren. Und wird zusätzlich der Xtreme-Füller eingesetzt, erhöht sich das Einsparpotenzial noch einmal.

Ein schneller Klarlack lässt sich auch schneller finishen. Standox stellt für unser Advents-Gewinnspiel ein Polierer-Set von Wibeco mit zwei Lithium-Ionen-Akkus, einem Schnellladegerät und vielfältigem Zubehör zur Verfügung.

