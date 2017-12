Für Werkstätten wird es immer wichtiger, gerade in diesem Segment profitabel zu arbeiten, weil kleine bis mittlere Reparaturen wie die von Stoßfängern mittlerweile zu den häufigsten Reparaturfällen gehören. Dieser Trend wird sich noch weiter verstärken, denn aktive Sicherheitssysteme in Fahrzeugen verhindern immer häufiger größere Schäden.

Glasurit, Premium-Reparaturlackmarke der BASF, hat diesen Trend erkannt und mit dem neuen Grundfüller eine Lösung entwickelt, die die sogenannte Stoßfänger-Reparatur noch wirtschaftlicher macht und dabei auch noch Kunststoffsubstrate vor Verformung schützt. Darüber hinaus bietet die UV-A-Technologie Werkstätten noch weitere Vorteile. Auch im Hinblick auf den Arbeitsschutz bietet die UV-A-Technologie Vorteile. Die UV-A-Strahlen sind der unschädlichste Teil der UV-Strahlung. Das macht die Technologie für Lackierbetriebe so sicher und einfach in der Anwendung. Ein separater Arbeitsbereich in der Werkstatt ist ebenso wenig notwendig wie das Tragen eines Schutzanzugs. Bei der Arbeit reichen eine Schutzbrille und normale Schutzhandschuhe vollkommen aus.

Werkstätten profitieren auch noch von anderen Produktmerkmalen. Der neue UV-Grundfüller ist ein 1K-Produkt ohne Topfzeit. Er braucht weder Härter- noch Verdünnerzusatz und einmal im Becher ist er mehrere Tage haltbar. So ist er einfach und schnell im Einsatz und hilft auch noch, Abfall zu vermeiden.

Bei dem neuen Grundfüller setzt Glasurit auf die UV-A-Technologie. Eine spezielle Lampe sendet dabei langwelliges ultraviolettes Licht aus, die sogenannten UV-A-Strahlen. Diese Strahlen sorgen für eine schnellere Trocknung als alle anderen Wärmequellen, die in Werkstätten gebräuchlich sind – der Grundfüller trocknet also buchstäblich in Lichtgeschwindigkeit. Mit dem neuen Grundfüller und der UV-A-Technologie können Werkstätten im Vergleich zur Ofen- und zur Infrarot-Trocknung also noch einmal deutlich Energiekosten und Trocknungszeit einsparen.

Glasurit 151-170 UV Grundfüller grau bietet einen ausgezeichneten Korrosionsschutz selbst auf blankem Metall und lässt sich flexibel auf allen üblichen Untergründen einsetzen. Ob Stoßfänger aus Kunststoff oder Kotflügel aus Metall – in Kombination mit der UV-A-Strahlung ist der neue Grundfüller die ideale Lösung für den häufigsten Reparaturfall in der Werkstatt. Neben unterschiedlichen UV-Pakete inklusive Lampe bietet Glasurit auf Wunsch auch UV-Demos vor Ort in Werkstätten an. Die Kontaktadresse hierfür lautet: Jens.a.wagner@basf.com, Tel.: 02501/143133.

