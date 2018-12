Gewinnen Sie mit Farécla ein Polierkit inklusive Poliermaschine.

Das Poliermittel G3 Premium ist ein Ergebnis der Farécla-Investitionen in die Rasterelektronenmikroskopie die zur Entwicklung eines neuen Ansatzes für abrasive Technologie führten. Dieses Produkt sorgt für hohe Leistungen in der Schnittphase und ebenso in der Polierphase, denn seine Basistechnologie ermöglicht eine “Zwei-in-Eins”-Anwendung. Eine zweite Politur ist nicht erforderlich. Für hervorragende Handhabung gibt es dazu noch ultra-flexible Pads, ergänzt durch den dünnen G Mop-Stützteller.

Erster Schritt: G3 Premium mit gelbem Polierschwamm auftragen. Zweiter Schritt: G3 Premium mit weichem schwarzen Polierschwamm auftragen! Optional zum Schutz der Oberfläche bietet Farécla G3 Versiegelung für frische Lacke, bzw. G3 Wachs für ausgehärtete Lacke an.

Die leichte dennoch kraftvolle Poliermaschine bietet ein äußerst niedriges Vibrationsniveau von 1,7 M/S2 an, und deckt einen großen Drehzahlbereich von 700 bis 2500 U/Min. ab.

Eine Produktauswahl die dem Lackierer alle Polieraufgaben, auch in schwierigen Bereichen, wesentlich erleichtert, indem in kürzester Zeit ein hologrammfreier Hochglanz erreicht wird.

Farécla Products Ltd

SG12 9HS / Ware

www.farecla.com