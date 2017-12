Bei der Vorbereitung von Lacken zur Anwendung werden unter hohem Zeitaufwand viele Produkte eingesetzt. Colad präsentiert dem Markt nun für diese Aufgabe eine sehr schnelle und saubere Lösung: Das Colad Snap Lid System.

Das saubere und schnelle Lackvorbereitungssystem funktioniert denkbar einfach: Im ersten Schritt wird der Lack im Colad-Mischbecher angemischt. Im zweiten Schritt wird der Becher mit dem Colad Snap Lid verschlossen- schon kann lackiert werden, denn in jedem Snap Lid ist ein Farbsiebeinsatz integriert, das den Lack während der Applikation filtert.

Indem so der Mischbecher als Farbbecher benutzt wird, kann Zeit und Geld gespart werden. Colad bietet ein Komplettsystem mit abgestimmten Komponenten. So sind vier Filter für alle Lackarten (lieferbar in 90, 130. 190 und 280 Micron) verfügbar. Das kompakte und komplette System hält den Arbeitsplatz sauber und minimiert das Risiko, teure Farben zu verschütten bzw. zu verschwenden. Das Colad Snap Lid®-System ist als 700 ml- und als 350 ml-Version lieferbar.

Weitere Informationen zum Produkt gibt es unter: www.snaplid.com

Gewinnen Sie ein Colad Snap Lid-Set, bestehend aus zwei Kartons (für 350 und für 700 Milliliter) mit jeweils 50 Mischbechern und einem Adapter!

