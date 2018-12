Mit Mipa können Sie eins von insgesamt 15 Füllersets gewinnen!

Schnelle Trocknung bedeutet kürzere Kabinen-Durchlaufzeiten, höhere Produktivität bei gleichbleibenden Arbeitskosten und schlussendlich einen größeren wirtschaftlichen Erfolg! Der Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5 verbindet dabei die schnellstmögliche Trocknung von UV-Produkten mit den Vorteilen eines konventionellen Füllers:

Ohne Zusatzgeräte wird Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5 herkömmlich auch auf verwinkelten Bauteilen verarbeitet. In einem Mischungsverhältnis von 2:1 mit Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 25 und mit 10 % Mipa 2K-Express-Beschleuniger anstelle von Verdünnung können ohne Zwischenablüftung mehrere Spritzgänge lackiert werden. Während bei Raumtemperatur je nach Umgebungsbedingungen ca. 25 Minuten bis zur Schleifbarkeit benötigt werden, sind in der Kabine bei 40° C nur 10 Minuten und bei 60° C nur 5 Minuten sowie nachfolgende Abkühlung nötig.

Für eine verbesserte Haftung auf blanken Metallen sorgt Mipa Vorreiniger „Express“.

Im Set enthalten sind:

2x 1 l Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

1 l Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 25

250 ml Mipa 2K-Express-Beschleuniger

1 l Mipa Vorreiniger „Express“

