Einen Smoking zieht man nicht jeden Tag an. Das geerbte Porzellan wird nur am Feiertag aufgedeckt. Und mit der SATAjet 5000 B PHASER arbeitet man nicht an irgendeinem Projekt. Sie ist gemacht für besondere Momente.

Die exklusive Lackierpistole ist in Zusammenarbeit mit Porsche Design Studio entstanden und zeichnet sich eine ganz besondere Optik, besondere Materialien und ein besonderes Konzept aus. Das reduzierte, technisch kühle Design und Detaillösungen, die für ein Werkzeug ungewöhnlich sind, heben die PHASER von Standard-Hochleistungspistolen ab.

Technisch ist sie identisch mit dem Topmodell SATAjet 5000 B – sie verfügt über das gleiche Düsenkonzept und weist auch alle weiteren überzeugenden Features auf, die bereits die gesamte SATAjet 5000 B – Reihe zu einer herausragenden Lackierpistole machen.

Machen Sie Ihren Arbeitstag zu einem Feiertag und gewinnen Sie eine SATAjet 5000 B PHASER!

SATA GmbH & Co. KG

70806 Kornwestheim

www.sata.com