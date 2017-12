Ein umfassendes, qualitativ hochwertiges und innovatives Klarlacksortiment gehört seit jeher zu einem der Eckpfeiler der Mipa Autoreparaturlacke. Dabei liegt der Fokus auf einer ständigen Weiterentwicklung der Klarlacke in puncto Anwendungssicherheit und Effizienz bei gleichzeitig perfektem Oberflächenfinish.

Dank reduzierter Trockenzeiten der neuen Klarlack-Generation ergeben sich neue Dimensionen der effizienten Fahrzeuglackierung. So ist der neue Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4 in Kombination mit dem speziell entwickelten Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4 im gewohnten Mischungsverhältnis 2:1 nach nur fünf Minuten Ofentrocknung bei 60° C und anschließender Abkühlung polierfähig. Bei reduzierter Energiezufuhr ist dies ebenfalls nach nur 20 Minuten bei 40° C möglich, sodass Zeitbedarf und Energiekosten deutlich reduziert werden können, ohne Abstriche in der Qualität zu machen. Die Express-Technologie bietet sich besonders für Teillackierungen oder Spot-Reparaturen in hoch belasteten Lackierkabinen an.

Rund um den Express-Klarlack hat Mipa ein Paket zusammengestellt, das unter anderem den wasserbasierenden Reiniger Mipa WBS Reiniger FINAL, der speziell zur Reinigung von Basislacken vor der Klarlackierung entwickelt wurde, sowie ein Sortiment an Polituren der Marke MP enthält.

Im Rahmen unserer Adventsaktion verlost Mipa 25 Pakete für die perfekte Expresslackierung, bestehend aus:

1,5 l Set Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX4 inkl. Härter

400 ml Aerosol Mipa WBS Reiniger FINAL

100 g MP Cutting Polish

100 ml MP ONE-STEP Polish

100 ml MP Finish Polish

1 Stück MP Microfasertuch Aqua

MIPA SE

84051 Essenbach

www.mipa-paints.com