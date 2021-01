Alle Jahre wieder – unser Adventskalender 2020 bescherte wieder vielen Gewinnern einen erfolgreichen Start in das neue Jahr!

Als schöner Abschluss eines schwierigen Jahres war unser Adventskalender auch 2020 wieder ein großer Erfolg. Trotz Krisensituation war jedes einselne der 24 Türchen prall gefüllt mit allerlei Zubehör, technischem Equipment und tollen Serviceleistungen. Dafür möchten wir natürlich besonders bei den Unternehmen bedanken, welche die Prämien zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt wurden Preise im Wert von mehreren tausend Euro verlost.

Ein ganz großes Dankeschön geht auch an unsere treuen Leserinnen und Leser, an alle, die wieder fleißig mitgemacht haben und auch an diejenigen, die wir im vergangenen Jahr neu dazugewonnen haben!

Hier sind sie, in der chronologischen Reihenfolge unserer Adventsaktionen.

01.12.2019 Ein Samsung Galaxy TAB A8.0 von KSR geht an Stephan Zellhuber vom Betrieb Laxhuber. 02.12.2019 Über eine exklusive Paint PerformAir-Schulung + Führung durch die MOTORWORLD sponsort Akzo Nobel Coatings dem Gewinner Stephan Franziskowski von der Franziskowski GmbH. 03.12.2019 Je ein ColorMatic Profi-Set zur Scheinwerferaufbereitung von MOTIP DUPLI geht an Josef Ibing vom AKS Berufskolleg, Heiko Höwer von der Firma Munsch und Lisa Derda vom Betrieb Scholz und Sohn. 04.12.2019 Über ein umfangreiches Mipa-Starterpaket können sich folgende Gewinner freuen: Matthias Angerschmid, Angerschmid KFZ;

Peter Winkelsesser, Joerns

Maximilian Heidingsfelder, Heidingsfelder Lackiertechnik & Unfallinstandsetzung

Julia Münstermann, Fritz- Henßler Berufskolleg

Rico Fichtner, Autolackier-Fachbetrieb Lohse

Julia Hungerland, Hungerland Lackierungen & Karosseriebau

Stephan Suter, SRC-Lackiertechnik

Mario Severens

Jürgen Gast, Thielmann GmbH

Max Becker, Sur-Tech Surface Technology GmbH

Christian Schmidt Schmidt GmbH & Co KG

Heinz Heymann, Heymann GmbH

Isman Skenderi, Lackiererei Car-Lack & Design

Denis Ehrlich, Märkische Raum Design

Stephen Willers, BKL BLANKE GMBH & CO. KG

André Pommer, Lack Design Zwickau

Yvonne Mackenberg, Autolackiererei Waldera

Daniel Ullmann, Lack & Dellentechnik Ullmann

Torsten Lucassen, Autolackierung Lorenz

Christian Pietz, Pietz Fahrzeuglackierungen 05.12.2019 Mandy Hens von Auto Poppe in Anderlingen kann mit zwei exklusiven Spies Hecker Liegestühlen jetzt schon auf den Sommer freuen. 06.12.2019 Je ein tolles Testpaket im SprayMax-Rucksack der Peter Kwasny GmbH erhalten Selina Stief, Lackkratzerfee

Wolfgang Sochor, Kar.La.Zet GmbH & Co. KG

Heiko Saage, Fackler Lackierung

Stefan Pfeiffer, Ach Autocolor Marc Becker KG

Maik Hauswald, Haitec

Andre Seltmann, Didssun Karosserie und Lack

07.12.2019 PPG Nexa speniert Bastian Hartmann von der Auto Busch und Hartmann GmbH eine ganz besondere Mittagspause für das ganze Team. 08.12.2019 Ein SmartGUN Premium Paket vonm Ditoma geht an André Ebeling vonm der Haack Lack GmbH

09.12.2019 Jens Kopp von der Karosserie Kopp GmbH & Co. gewinnt mit Autolack Burmeister einen voll-ausgestatteter Profi-Werkzeugwagen

10.12.2019 Gerhard Hacker von der Gerhard Hacker GmbH kann sich über einen Color Reader und einen Color Reader PRO von der Datacolor AG Europe freuen. 11.12.2019 Mit Axalta Coating gewinnt Jens Lohwasser von Durst Solutions eine Anest iwata Spot Repair LPH-80 (HVLP) gewonnen.

12.12.2019 Burkhard Dohlich von der alcedo Autolackiercenter Dohlich GmbH & Co. KG

erhält von Visomax ein Visomax-Finish³System. 13.12.2019 Über eine W-300WB UV Profi- Lackierpistole für UV-Lacke von Anest Iwata kann sich Andreas Winkler Color Point le freuen. 14.12.2019 Eine Indasa Workstation Pro hat Andre Kettnaker vom Karosserie und Lackierzentrum Kettnaker gewonnen. 15.12.2019 Ein individualisierter Tischkicker der besonderen Art von PPG Refinish geht an Dirk Hellmuth vom Unfallservice Peter Hellmuth. 16.12.2019 Ein voll-ausgestatteter Werkzeugwagen für den Profi-Einsatz geht von Alfa Autolack an Felix Kube, F. & M. Kube Autolackiererei GmbH. 17.12.2019 Markus Kroll von Oebbeke-Becker Lackierungen gewinnt ein Horn & Bauer Premium Lackierfolienpaket Wondermask LitePlus.

18.12.2019 Eine Limitierte Spritzpistole in der Glasurit NEW A(E)RA Edition von BASF geht an Dieter von der Andlauer andlauer GmbH. 19.12.2019 Stefan Moritz von der Handwerkskammer Lübeck gewinnt mit mpg Lightsystems eine SATA UV-Füllerpistole 1,1 sowie einen Gutschein für eine kostenlose Vorführung inkl. einer Woche kostenlose Überlassung eines Testgerätes der UV LED Leuchte GLG500. 20.12.2019 Roland Näf von der Schule für Gestaltung gewinnt mit Standox eine ACDelco 12V Li-Ion Mini 3-Zoll-Polier-/Schleifmaschine.

21.12.2019 Über ein PXE 80-Set für Spot Repair & Aufbereitung von Flex-Elektrowerkzeuge kann sich Toni Zimmermann von der Paintbox freuen 22.12.2019 Ein G360 Polierkit inkl. Poliermaschine von Farécla geht an Daniel Neugart, Fitcar-e GmbH. 23.12.2019 Das Carsystem Politurset Step 1 + 2 von Vosschemie hat Fabian Wisser gewonnen.

24.12.2019 Über die Profi-Lackierpistole SATAjet X 5500 Custom Design Gun kann sich Fabian Rappold von der Lackiererei Lackstadl freuen.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und viel Erfolg mit den Preisen! Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns in den nächsten Tagen auch schriftlich benachrichtigt. Die Gewinne werden direkt von den beteiligten Unternehmen verschickt oder ausgehändigt.