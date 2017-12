Kratzer oder Schrammen im Lack sind schnell passiert. Die typischen Parkrempler bieten ein weites Feld für Zusatzgeschäfte, denn wenn kleine Beschädigungen nicht groß ins Geld gehen sollen, ist Kleinschadenreparatur die richtige Lösung. Diese Art der Reparatur ist, von Profis angewandt, effektiv und kostengünstig.

Unter der Profi-Marke ColorMatic wird Werkstätten ein eigenes Programm für die Kleinschadenreparatur angeboten. Angefangen vom Silikonentferner über den 2K Hi-Speed Grundierfüller bis hin zu den 1K- und 2K-Klarlacken wurde alles in höchster Qualität speziell für die Anforderungen des Spot-Repairs konzipiert. So gibt es die ColorMatic Füllprimer in verschiedenen Farbabstufungen für eine perfekte Decklackierung, sogar direkt anwendbar auf Kunststoffen. Zusammen mit dem höheren Dosendruck und der innovativen Ventil-/Sprühkopftechnologie wird eine Zerstäubung erreicht, die, so ist man bei ColorMatic überzeugt, vergleichbar mit der einer modernen HVLP-Lackierpistole ist. Mit dem variablen Sprühkopf „FlexJet“ können sowohl die Ausbringmenge als auch Sprühstrahlbreite und Spritzbildausrichtung individuell eingestellt werden. Zusammen mit der intelligenten 2K-Technologie, steht professionellen Anwendern mit Produkten der Marke ColorMatic ein mobiles, hochwertiges Sprühlackiersystem zur Verfügung.

Motip Dupli GmbH

74855 Haßmersheim

www.moltipdupli.com