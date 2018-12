Gewinnen Sie zwei Sprühdosen Glasurit 151-170 SD UV Grundfüller in grau, dazu ein Badetuch und einen Glasurit-Papagei.



Kleine und mittlere Schäden, wie die an Stoßfängern, gehören mittlerweile zu den häufigsten Reparaturfällen in der Werkstatt. Umso wichtiger ist es für Werkstätten, gerade in diesem Segment profitabel zu arbeiten. Mit Glasurit 151-170 SD UV Grundfüller grau erhalten Lackierer ein bewährtes Produkt nun in der Sprühdose, die vor allem die Reparatur von Kleinstschäden noch wirtschaftlicher macht. Der UV-Grundfüller in der Sprühdose ist gebrauchsfertig und immer schnell bei der Hand, wenn kleine Flächen für die eigentliche Lackierung vorbereitet werden müssen. Damit gewinnen Lackierer Flexibilität und sparen Zeit, weil das Vorbereiten und Reinigen der Spritzpistole entfällt.

Über den schnellen und einfachen Prozess hinaus bietet der UV-Grundfüller aus der Sprühdose dieselben Eigenschaften wie Glasurit 151-170 UV Grundfüller grau. Er sorgt für gute Korrosionsbeständigkeit und einen hervorragenden Decklackstand. Weil er auf Metall genauso hervorragend haftet wie auf Kunststoff, ist er die ideale Grundlage für die Reparatur von kleinen und mittleren Schäden, die mit den Strahlen einer UV-A-Lampe getrocknet werden. Diese Trocknungsart ist besonders effizient und gewährleistet, dass Kunststoffteile in Form bleiben, da keine Wärme entwickelt wird

Produktvorteile:

Schnell und handlich

1 K-Produkt

Hoher Festkörperanteil

Gute Standsicherheit & Schleifeigenschaften

Ausgezeichneter Korrosionsschutz

Kein Härter- oder Verdünnerzusatz notwendig

BASF Coatings GmbH

48165 Münster

www.glasurit.com