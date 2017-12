Die Classic Days haben sich seit dem Start 2005 zu einem Mega-Event der Klassiker-Szene entwickelt. Immer mehr Oldtimer-Freunde und -Kenner, aus ganz Europa, zieht es zu diesem spektakulären Stelldichein in die eindrucksvolle Schloss- und Park-Kulisse nach Jüchen – in die Nähe von Düsseldorf.

Die große Gartenparty mit Picknick, Jazz-Musik, Zeitreise und vielen stimmungsvollen Momenten entführt die Besucher in die ganze Welt der Klassiker. Das PPG-Team ist seit sieben Jahren vor Ort vertreten und bietet seinen Besuchern mit dem PPG-Stand eine echte Wohlfühloase inmitten des quirligen Festivals.

Der Gewinner oder die Gewinnerin unserer heutigen Aktion plus Begleitung ist vom 3. bis zum 5. August 2018 dabei, wenn es wieder heißt: „Gentlemen… start your engines! Welcome to Dyck Castle!“ Ein Doppelzimmer im Courtyard by Marriott-Hotel im Düsseldorf Medienhafen ist bereits für Sie reserviert. Sie erhalten rechtzeitig vor Termin die Reservierungsbestätigung des Hotels sowie die VIP-Pässe und den VIP-Parkschein für die Classic Days.

Das PPG-Team freut sich, die Gewinner bei diesem spektakulären Event begrüßen zu dürfen.

Machen Sie mit, besuchen Sie die Schloß Dyck-Classic Days 2018 – als VIP-Gast von PPG!

