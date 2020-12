Anest Iwata Spot Repair LPH-80 von Cromax

Cromax macht Ihre Werkstatt mit dem Ultra Performance Energy System ein bisschen grüner und verlost eine Anest Iwata Spot Repair LPH-80 (HVLP).



In Anlehnung an die Weihnachtszeit, ist ein geschmückter Weihnachtsbaum sicherlich eine hervorragende Wahl, um mehr Grün in die Werkstatt zu bringen. Doch unpraktisch und sperrig ist der Baum in der Werkstatt schon.

Maximale Energieeinsparung und optimale Effizienz! Das lässt Ihre Werkstatt grüner werden!

Das Ultra Performance Energy System ermöglicht Ihnen die schnellste Lackreparatur, die zurzeit möglich ist. Zudem ist es das leistungsstärkste System im Markt, dass bei 40° C oder sogar 20° C trocknet. Das bringt Einsparungen bei den Regiekosten von bis zu 70%. Mit dem CC6750 Klarlack als Teil des Ultra Performance Energy Systems liegen die Vorteile klar auf der Hand. Reparaturlackierungen werden auf ein neues Niveau gehoben.

Zudem wurde sein Vorgänger, der Ultra Performance Energy Klarlack CC6700, vor 6 Jahren in der Kategorie Parts and Components in das angesehene Automechanika Green Directory aufgenommen. Machen Sie Ihren Werkstattalltag jeden Tag ein bisschen Grüner und nutzen Sie das Ultra Performance Energy System.

Cromax wünscht allen Lesern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021!

Axalta Coating Systems Germany GmbH & Co. KG, Cromax Deutschland

50858 Köln

www.cromax.com