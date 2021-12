Gewinnen Sie eine Workstation Pro von Indasa und bringen Sie ihre Produktlagerung in der Werkstatt auf eine neue Ebene.

Mit diesem mobilen Arbeitsplatz organisieren Sie gekonnt alle wichtigen Werkzeuge und Produkte. Die robuste Bauweise und das ergonomische Design sorgen für ein angenehmes Arbeiten. Die Workstation verfügt über ein komplett tragbares Ablagesystem für Refinish-Verbrauchsmaterialien, -Werkzeuge und -Geräte. So haben Sie wichtiges Lackzubehör immer griffbereit.

Wichtige Eigenschaften der Indasa Workstation Pro :

Stabile und verstellbare Lenkrollen

abnehmbares Regal

Mülleimer

Schlauch-und Kabelaufsatz

Hängehaken

rutschfeste Gummimatte

Flaschenhalter

Maschinenhalterung

Vertriebsleiter Markus Albersmann betont: „Wir sind froh uns wieder an dem Adventskalender zu beteiligen, und Dank des innovativen Designs bietet sich die Workstation Pro als Geschenk hinter unserem Türchen an. Zusätzlich erhält der Gewinner oder die Gewinnerin in diesem Jahr eine prall gefüllte Kit Box mit Produkten der HT Line, unserem innovativsten Schleifmittel mit optimierter Ultravent-Absaugung. Dem oder der glücklichen Gewinnerin wünschen wir viel Freude mit seinem neuen Organisationstalent.“

Das Lackiererblatt sprach mit Vertriebsleiter Markus Albersmann und dem neuen Gebietsverkaufsleiter Central, Christopher Fehst

Anfang September hat Christopher Fehst seine neue Position als Gebietsverkaufsleiter bei Indasa angetreten. Im Gespräch gaben uns Herr Albersmann und Herr Fehst ein Update zu den Entwicklungen beim portugiesischen Schleifmittelhersteller:

„Seit der Integration des Vertriebs der Spachtelprodukte von ITW Evercoat ist Indasa viel breiter aufgestellt. Die Synergien, die wir jetzt nutzen können, kommen in den Werkstätten sehr gut an.“ sagt Markus Albersmann. „Zudem ist seit September unser Team gewachsen, und mit Christopher Fehst konnten wir einen weiteren fähigen Vertriebsmitarbeiter gewinnen, der Erfahrung im Großhandel mitbringt. Die verschiedenen Fachkompetenzen des Teams sind für uns ein wichtiger Baustein in unserem Vertriebskonzept, denn die Betreuung im Handel, und die gute Beratung beim Endkunden sind immens wichtig.“, ergänzt Markus Albersmann. Herr Fehst fügt hinzu: „Gemeinsam mit den Händlern in meiner Region, freue ich mich auf die Unterstützung der Fachbetriebe, denen wir unser umfassendes Portfolio aus Indasa und Evercoat näherbringen wollen.“

Wenn Sie auch Interesse an dem „Workstation Pro Komplettangebot“ der Firma Indasa haben, wenden Sie sich bitte an info@indasa.de oder rufen Sie uns an unter 06103 388 99-0.

INDASA Schleifmittel GmbH

63225 Langen

www.indasa.de