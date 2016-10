Xtreme schnell: Standox revolutioniert die Untergrundvorbehandlung

Mit dem VOC-Xtreme-Füller U7600 und dem Express-Vorbehandlungstuch U3000 bringt die Wuppertaler Lackmarke Standox zwei neue Produkte auf den Markt, die den Prozess der Untergrundvorbehandlung vereinfachen und spürbar verkürzen. Der neue VOC-Xtreme-Füller lässt sich sehr einfach und schnell in einem Arbeitsgang in bis zu vier Spritzgängen ohne Zwischenabluft verarbeiten. Sein hohes Standvermögen macht die Anwendung sicher. Sein größtes Plus offenbart der Füller bei der Lufttrocknung: Dank der bekannten innovativen Xtreme-Technologie verkürzt sich die Trocknungszeit erheblich.

„Bei Lufttrocknung mit 20°C kann der Füller bereits nach 20 bis 40 Minuten geschliffen werden“, sagt Harald Klöckner, Leiter Standox Training für Europa, Naher Osten und Afrika. „Auf diese Weise lässt sich nicht nur der Durchsatz erhöhen, sondern der Betrieb spart außerdem noch Energiekosten ein. Ein lästiges Verschieben und Justieren von IR-Trocknungsgeräten ist nicht mehr nötig. Aufgrund der schnellen Lufttrocknung kann eine Vielzahl von Füllerstellen zur gleichen Zeit getrocknet werden. Bei Bedarf ist auch eine forcierte Trocknung mit extrem kurzen Standzeiten möglich. Ich bin sicher, dass der Einsatz des VOC-Xtreme-Füllers U7600 und des Express-Vorbehandlungstuchs U3000 die Abläufe in den Werkstätten nachhaltig effizienter gestalten kann.“

Wird der VOC-Xtreme-Füller auf einem blanken Metalluntergrund eingesetzt, ist die Verwendung des Express-Vorbehandlungstuchs erforderlich. Das Tuch enthält hocheffektive Substanzen, die durch einfaches Wischen eine einwandfreie Haftung des Füllers sowie einen hervorragenden Korrosionsschutz gewährleisten. Im Vergleich zur Verwendung eines Säure-Primers verkürzt sich die Ablüftzeit vor Füllerauftrag um bis zu 25 Minuten. Ein Tuch reicht für die Vorbehandlung von rund zwei Quadratmetern Fläche aus. Es ist zudem chromfrei und kann nach dem Gebrauch problemlos entsorgt werden.

In Kombination mit dem VOC-Xtreme-Klarlack K9580 bietet Standox damit Werkstätten, die ihre Wirtschaftlichkeit und Effizienz steigern möchten, ein extrem schnelles und energiesparendes Produktpaket.