Visomax präsentiert Elektromaschinen

Die Visomax Coating GmbH ist ein führender Systemanbieter für Schleif- und Polierprozesse in der Automobilindustrie und deren Zulieferfirmen. Innerhalb der letzten zehn Jahre erarbeitete sich das Unternehmen Kompetenzen im Bereich handgeführter Druckluftmaschinen und vermarktet seit 2009 eine eigene Serie unter der eingetragenen Marke PrometoolZ. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen des Marktes und Aspekten wie Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen hat das Unternehmen in den letzten 18 Monaten eine eigene Elektromaschinenserie für den verlässlichen Serieneinsatz in der Automobilindustrie entwickelt. Der Fokus lag, so Visomax-Geschäftsführer Andreas Götz, darauf, „die grundsätzlichen Eigenschaften druckluftbetriebener Maschinen komplett zu verbessern. Dies umfasst nicht nur eine deutlich verbesserte Wirtschaftlichkeit, sondern auch eine gesteigerte Benutzerfreundlichkeit hinsichtlich Gewicht und Geräuschpegel.“ Die verwendeten Materialien der Tool-Serie waren ein weiterer Schwerpunkt: Es wurden Aluminium- statt Kunststoffgehäuse sowie wartungsfreie, kraftvolle und leise Brushless-Motoren gewählt. Die neue PrometoolZ-Elektroserie wird in einer neuen hauseigenen Maschinen-Manufaktur des Unternehmens hergestellt. „Dieser Schritt war nötig“, so Ralf Thull, Mitbegründer des Unternehmens und Projektleiter für die Elektromaschinenserie, „um unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Made in Germany ist immer noch ein starkes Pfund und der Kunde legt Wert auf dieses Prädikat.“ Die Premiere, die neue Elektroserie der breiten Öffentlichkeit vorzustellen, erfolgt auf der Automechankia 2016 in Frankfurt.

Halle 11.1, Stand A13