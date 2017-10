SATA präsentiert die Sailor Lady

Die SATAjet 5000 B Sailor entstand im Rahmen des 2016 durchgeführten Design Contests. Teilnehmerin Connie Manjavinos aus Colorado (USA) konnte damals mit ihrem fantasievollen Design den zweiten Platz belegen. Inspiriert von klassischen Pin Up-Motiven und traditionellen Tattoos gestaltete sie in Zusammenarbeit mit Grafikdesigner Bryson Kinslow die farbenfrohe Lackierpistole. Nun bringt SATA die „Sailor Lady“ groß heraus und ermöglicht es allen SATA-Fans, dieses Schmuckstück zu erwerben.

Natürlich ist die SATAjet 5000 B Sailor voll funktionsfähig und durch ihre spezielle Oberflächenveredelung auch für den täglichen, harten Einsatz in der Lackierkabine geeignet. Das neue Sondermodell wird in allen verfügbaren Ausführungen und Düsengrößen der SATAjet 5000 B zur Verfügung stehen. Sowohl mit RPS Einwegbecher in allen Größen als auch mit QCC Kunststoff-Mehrwegbecher 0,6l. In der HVLP-Variante ist sie in den Düsengrößen 1,0 bis 2,2 und in der RP-Variante in den Düsengrößen 1,0 bis 2,5 erhältlich. Beide Varianten gibt es sowohl in der Standard- als auch in der Digitalausführung. Wie schon die Sondermodelle in den Vorjahren, ist auch diese Edition limitiert. Erhältlich ist sie ab dem 11.09.2017 beim SATA-Fachhändler – nur solange der Vorrat reicht.

SATA GmbH & Co. KG

Tel.: 07154/8110

Fax: 07154//811196

www.sata.com