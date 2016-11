OMIA festigt Stellung auf dem deutschen Markt

OMIA präsentierte auf der Automechanika seine Premium-Kombikabine Luxia 700, die mit zahlreichen Innovationen aufwartet. Der „Energie Report“ ermöglicht es, via Touchscreen schnell und transparent Energieverbräuche und Kosten „live“ einzusehen. „Hygro Control“ nennt sich eine optionale Anzeige der Kabinenluftfeuchtigkeit..

„In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, den guten Ruf, den die Marke OMIA in der Vergangenheit in Deutschland hatte, zu erneuern und zu bestätigen“, berichtet Joachim Dattner von OMIA Deutschland. „Außer für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit steht OMIA heute auch für Innovation. Dazu kommt, dass wir mit einer schlagkräftigen Servicemannschaft den Kunden in Deutschland bewiesen haben, dass bei Bedarf auch schnell geholfen werden kann. Ein solider After-Sales-Service ist speziell in unserem anspruchsvollen Markt extrem wichtig.“ Eine wichtige Aufgaben für die Zukunft sieht Joachim Dattner darin, eine neue Generation von Lackierern für seine Marke zu begeistern. „Wir sind dabei, verstärkt dort Präsenz zu zeigen, wo junge Lackierer anzutreffen sind und belegen Themen wie Custom Painting und Designlackierung. Hier wurden einige neue Kooperationen angestoßen, die in den nächsten Monaten realisiert werden.“