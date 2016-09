OEM-Niveau für die Reparatur

Mit dem Einsatz von Sika Kleb- und Dichtstoffen in den Bereichen Karosserie, Autoglas und Kunststoff holen Reparaturbetriebe OEM-Know-how in die Werkstatt und setzen in Erstausrüsterqualität instand. Gemeinsam mit der part GmbH präsentiert der Hersteller Produktsysteme für die Unfallschadenreparatur, mit denen Betriebe Fahrzeuge prozesssicher und effizient reparieren. Dabei umfasst etwa das Karosseriesystem den Klebstoff SikaPower 4720 sowie Produkte zur Konservierung, dem Karosserieschutz und zum Dichten. Für die Autoglasreparatur zeigt der Hersteller PowerCure mit SikaTack ELITE. Der Hochleistungsklebstoff erreicht nach nur 60 Minuten Erstausrüsterfestigkeit. Damit sind die Steifigkeit der Fahrgastzelle sowie das exakte Arbeiten der neu kalibrierten Fahrassistenzsysteme sichergestellt. Zudem setzt Sika mit der Einführung des 95-Prozent-Dummys neue Maßstäbe beim Chrashtest, der in Größe und Gewicht 95 Prozent der Bevölkerung abbildet. Hinzu kommen Produkte zur Kunststoffinstandsetzung, mit denen die Werkstatt einfach und effizient repariert.

