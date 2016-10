Neue Netzschleifmittel für Hand- und Maschinenschliff

Mit 7900 sianet und 7500 sianet CER hat die part GmbH ein neues, hocheffektives Netzschleifmittel für den Hand- und Maschinenschliff im Programm. Die leistungsfähigen Produkte von sia Abrasives garantieren einen hohen Abtrag und bieten lange Standzeit. Zudem sind die Streifen wie auch die Schleifscheiben durch die stabile Netzunterlage besonders widerstandsfähig, kantenstabil und einreißsicher.

„Während des Schleifprozesses gewährleistet die Netzstruktur der sianet-Schleifmittel eine sehr gute Absaugung über die gesamte Fläche“, hebt Dirk Hansen, Anwendungstechniker der part GmbH, hervor und ergänzt: „Zusätzlich erleichtert die fehlende Lochbindung den Wechsel von Streifen oder Scheibe. Hinzu kommt geringerer Verschleiß am Stützteller, da die Klettfläche frei von Schleifkorn ist.“ Damit entfällt der Einsatz von Schutzpads. Speziell für Anforderungen mit hohem Abtrag wurde 7500 sianet CER mit leistungssteigerndem Keramik-Korund entwickelt. „Riefen, wie sie etwa beim Formschliff im Randbereich der Scheiben auftreten können, werden durch das flexible Gewirke vermieden“, erklärt Dirk Hansen. Die Schleifscheiben – wie auch die Streifen – liefert die part GmbH in den Körnungen K80 bis K400 an Karosserie- und Lackierbetriebe.