Lechler präsentiert universellen Grundierfüller

Lechler stellt mit dem Macrofan Green-Tech Filler ein neues Produkt für einen Markt vor, der eine höhere Effizienz der Produktionsprozesse sowohl hinsichtlich der Zeiten als auch der Kosten fordert. Beim Macrofan Green-Tech Filler handelt es sich um einen 2K-Grundierfüller mit hohem Feststoffgehalt und starker Füllwirkung, der schnell trocknet und dank seiner Vielseitigkeit und Flexibilität bei allen Arten von Autoreparaturarbeiten verwendet werden kann. Die Ähnlichkeit mit dem Grundierfüller Green-TI Filler sind klar erkennbar: Beide Produkte stehen sich in Bezug auf die Füllstärke und Schleifbarkeit in nichts nach. Macrofan Green-Tech Filler bietet seinen Nutzern jedoch noch viel mehr. Dank seiner besonderen Formel und Vielseitigkeit können die Bearbeitungs- und Trocknungszeiten, insbesondere bei Umgebungstemperatur, einer typischen Anwendungsbedingung dieser Art von Produkt, verkürzt werden. Der Macrofan Green-Tech-Filler ist für Standardprozesse mit Nutzung der Universalhärter MULTIPROGRAM ebenso geeignet wie für die Hochleistungsprozesse IR-Tech, Power-Tech und Air-Tech (bei letzteren beiden kommen dabei spezifische Härter und Zusätze zum Einsatz). Macrofan Green-Tech Filler ist aufgrund seiner flexiblen Verwendungsmöglichkeite in der Lage, die Anforderungen sämtlicher hochfüllender Lackierprozesse zu erfüllen und stellt damit eine Lösung für alle Werkstätten dar, die an der Einsparung von Energiekosten und Beschleunigung der Prozesse interessiert sind. Macrofan Green-Tech Filler kann dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sowohl auf herkömmliche Art aufgetragen werden, als auch in direkter Abfolge („One-Step-Zyklus“), sowie mit allen Trocknungstechniken (Luft, Ofen und IR).