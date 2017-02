Ionisierungspistole sorgt für mehr Effizienz

Statische Aufladungen können den Arbeitsalltag im Karosserie- und Lackierfachbetrieb erschweren und führen zu zusätzlichem Zeit- und Materialaufwand – und damit zu erhöhten Kosten. AkzoNobel hat mit der Stat-Gun ab sofort die passende Lösung im Sortiment: Die neue Ionisierungspistole kann Staubeinschlüsse deutlich reduzieren.

Die Ionisierungspistole Stat-Gun wurde speziell für die Anwendung in der Lackierkabine entwickelt und bietet viele Vorteile. Unmittelbar vor dem Lackieren der einzelnen Schichten wird das Objekt mit der Stat-Gun abgeblasen. Der ionisierte Luftstrom aus der Pistole entlädt statisch aufgeladene Oberflächen. Die Luftbewegung unterstützt zudem das Entfernen von gebundenem Schmutz und sorgt dafür, dass sich die Metallpigmente gleichmäßiger ausrichten – so werden Staubeinschlüsse deutlich reduziert. Damit wird der Finish-Aufwand verringert und der Lackierer spart Zeit. Gleichzeitig senkt das Ionisieren mit der Stat-Gun das Risiko von Randzonen beim Beilackieren und Wolkenbildung bei der Lackierung von großen Flächen. Sicken und Kanten lassen sich besser abdecken. Der Einsatz der Stat-Gun bedeutet damit weniger Nacharbeiten und kürzere Lackierzeiten. Der Lackierer profitiert von einer gesteigerten Betriebs- und Kosteneffizienz und besseren Ergebnissen. Die kabellose druckluftbetriebene Antistatikpistole Stat-Gun ist einfach in der Handhabung und mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden zuverlässig einsatzbereit. Ein im Gerät integrierter Laserpointer sorgt für eine präzise Anwendung und erhöht die Prozesssicherheit.