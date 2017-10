Herkules präsentiert komplett neue Hebebühnen-Generation

In der DUO-Ausführung besteht die Möglichkeit des radfreien Anhebens. Foto: Hedson

In der DUO-Ausführung besteht die Möglichkeit des radfreien Anhebens. Foto: Hedson

Mit der AirgoMatic 3213 stellt Herkules by Hedson eine neue und komplett überarbeitete Generation Hebebühnen vor. Sie ist für die meisten gängigen Fahrzeugtypen geeignet und der Platzbedarf in der Werkstatt ist dank einer Auffahrhöhe von nur 110 mm und entsprechend kurzer Rampen äußerst gering.

Die neue AirgoMatic 3213 vereint die Stärken ihrer Vorgängermodelle HLS 1600 und HLS 3200 in einem Produkt. „Auch bei einer Tragkraft von 3,2 Tonnen wird nun der Hub auf eine Plattformhöhe von 1,30 m erreicht“, beschreibt Dirk Meinzer, Geschäftsführer Herkules Hebetechnik einen der Vorteile der neuen Baureihe. „Damit weiten wir den Einsatzbereich für den Anwender noch einmal deutlich aus und machen das Produkt noch flexibler und vielseitiger einsetzbar“.Die AirgoMatic 3213-Reihe bietet die passende Variante für jeden Bedarf und Einsatzbereich. Sie ist sowohl für die Installation auf dem Boden, als auch für den Einbau in den Hallenboden oder eine Gitterberostung erhältlich. Außerdem kann der Kunde entscheiden, ob er das Fahrzeug ausschließlich auf den Rädern stehend anheben (HLS-Standardausführung) oder mit zusätzlicher Möglichkeit des radfreien Anhebens (DUO-Ausführung) einsetzen möchte. Im zweiten Fall können bei Bedarf die Räder des Fahrzeugs, z.B. für Arbeiten an den Radkästen, entfernt werden, ohne das Fahrzeug von der Bühne nehmen zu müssen. Auch die neue Generation beinhaltet eine Ausführung für den Einsatz mit dem schienenunabhängigen, elektrisch angetriebenen Transportsystem Herkules Transmobil. Die AirgoMatic 3213 deckt mit ihren speziell konstruierten Fahrbahnen einen großen Radstandsbereich ab und ermöglicht damit die Aufnahme nahezu aller gängigen Fahrzeugtypen vom Kleinwagen bis zum SUV oder Van. Für alle Arbeiten ist die optimale Ergonomie gewährleistet. Neben der stufenlos verstellbaren Arbeitshöhe ermöglichen die abklappbaren Fahrbahnen (bei der Variante zur Installation auf dem Boden) einen einfachen Zugang zum Schwellerbereich.

Die AirgoMatic 3213 ist modular aufgebaut. Dies ermöglicht dem Werkstattbetreiber bei Bedarf ein zeit- und kostensparendes Nach- und Umrüsten der Hebebühne und damit das Anpassen an veränderte Prozesse. Es ist sowohl eine Umrüstung der HLS-Standardausführung auf eine DUO-Ausführung als auch umgekehrt möglich. Des Weiteren lässt sich eine auf dem Boden installierte Hebebühne mit nur geringem Aufwand für den nachträglichen Bodeneinbau anpassen.

Dank des rein pneumatischen Antriebes ist auch die Herkules AirgoMatic 3213 von Hedson optimal für den Einsatz in allen Bereichen von Lackier- und Karosseriebetrieben geeignet. Sie arbeitet öl- und silikonfrei und stellt somit eine saubere Arbeitsumgebung für perfekte Arbeitsergebnisse sicher.

