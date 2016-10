Flexible Transportlösungen für Fahrzeuge

Mit einem neuen und flexibel einsetzbaren Duo präsentierte sich die Eder-Gruppe auf der diesjährigen Automechanika Vorgestellt wurde der Fit-Zel Sattelauflieger BE-Trans Duo, der seinen Namen nicht von ungefähr hat. Denn BE heißt, dass nur der gleichnamige Pkw-Führerschein für die Nutzung notwendig ist. Das Gleiche gilt für den Fit-Zel Speeder2, der auf Basis des VW T6 präsentiert wird. Zu den besonderen Neuerungen gehört die serienmäßige Ausstattung des Fit-Zel Speeder2 mit Scheibenbremsen und einem luftgefederten Chassis.

Nicht nur Pannen- und Abschleppdienste wissen die leichten und wendigen Transportlösungen aus dem Hause Eder zu schätzen, die schnell überall einsetzbar sind. Auch in Autohäusern, Werkstätten und K+L-Betrieben sind die verschiedenen Fahrzeuge im Einsatz. Dazu zählen der Algema Blitzlader R, der mit einer Nutzlast bis zu 3,1 Tonnen in acht Sekunden ladebereit ist. Mit seinem Knick-Schiebeplateau und dem HydroBalance-Fahrwerk wurde zudem der Algema Slider in Frankfurt präsentiert. Abgerundet wurde der Messeauftritt mit der Präsentation diverser Anhänger-Modelle der Fit-Zel Eurotrans-Serie sowie des rampenlosen Algema AT-Anhängers.