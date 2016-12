Die vernetzte Werkstatt

Moderne IT beschleunigt und erleichtert den Farbtonprozess

Quelle: Cromax

Internet, Tablets und Smartphones sind mittlerweile auch in Karosserie- und Lackierwerkstätten allgegenwärtig. Das Thema vernetzte Werkstatt ist heute in vielen Betrieben, besonders in Werkstätten mit mehreren Standorten, nicht mehr wegzudenken. Cromax bietet mit seinen professionellen Farbtonmanagementsystemen und einem darauf abgestimmten automatischen Dosiersystem Lackierbetrieben moderne Lösungen, damit diese schneller, einfacher und sicherer arbeiten können.

ChromaWeb ist ein Softwarepaket für die professionelle Farbtonfindung. Die Anwender werden automatisch informiert, sobald neue Updates in der Formeldatenbank verfügbar sind, was eine garantierte, schnelle Verfügbarkeit bietet. Das Warten auf aktuelle DVD-Updates von Farbtonformeln in der Post fällt somit weg.

Daten in der Cloud

Neben der Festplatte des PCs sichert die Verbindung der Daten mit der Cromax-Cloud gleichzeitig auch alle Messungen und Aufträge, sodass diese nicht verloren gehen können, wenn der PC in der Werkstatt abstürzen sollte. Daten aus der Cromax-Cloud können, falls nötig, schnell wieder aufgerufen und eingespielt werden können.

Jeder registrierte Nutzer kann von Endgeräten mit Internetzugang, also auch von Tablets und Smartphones, auf ChromaWeb zugreifen – egal, wo er sich gerade befindet; sei es vom PC direkt im Mischraum oder vom Tablet im Büro. Diese Flexibilität bietet Werkstätten einen enormen Vorteil und ist aus einem modernen Betrieb kaum noch wegzudenken.

Digitale Farbtonmessgeräte

Bei Cromax wird darauf geachtet, dass ChromaWeb mit den bestehenden digitalen Farbtonmessgeräten – ChromaVision und ChromaVision Pro kompatibel ist. ChromaVision ist ein Farbtonmessgerät, das die Farbtöne von Autolacken misst und die Messdaten an ChromaWeb, sendet. Die Cromax –Strategie dabei ist klar: Aufgrund der sehr genauen Messungen von ChromaVision hält man den visuelle Abgleich anhand von Farbtonpaspeln überflüssig. Die Farbtonfindung ist durch das handliche Design und die benutzerfreundliche Software sehr einfach.

Seit der Einführung von ChromaVision holt Cromax von seinen Kunden Feedback darüber ein, wie sie bei der Farbtonfindung vorgehen. Anhand dieser Informationen und mit dem Bestreben, die technische Leistungsfähigkeit seiner Farbtonmessgeräte weiter zu verbessern, wurde ChromaVision Pro entwickelt. Dieses Gerät kam Ende 2012 auf den Markt und gilt bis heute als eines der leistungsstärksten Farbtonmessgeräte in der Reparaturlackbranche.

Messung des Effekts

ChromaVision Pro hebt die Genauigkeit der Farbtonmessung auf ein ganz neues Niveau. Sie ist noch benutzerfreundlicher und professioneller. Das Gerät der zweiten Generation misst nun zusätzlich auch den Effekt von Farbtönen und bietet den Anwendern somit eine moderne Farbtonfindung in nur einem einfachen Bedienschritt. Die Technologie, die beiden Handgeräten zugrunde liegt, ermöglicht präzise Messergebnisse. So kann für Lackierbetriebe das Risiko weitgehend reduziert werden, aufgrund fehlerhafter Ergebnisse eine teure Nachbearbeitung vornehmen zu müssen. Auf die Zuverlässigkeit und die genaue Farbtonmessung der Geräte können sich die Betriebe verlassen. So sehr vertrauen Lackierbetriebe heutzutage in digitale Farbtonfindungssysteme, dass ein Großteil aller Cromax Kunden in Deutschland nur noch mit Farbtonmessgeräten arbeitet.

Optimale Dosiergenauigkeit

Damit Lackierer Farbtöne nicht nur leicht messen, identifizieren und finden können, sondern auch das Ausmischen einfacher wird, bietet Cromax ein weiteres computergesteuertes Hilfsmittel an. Das automatische Misch- und Dosiersystem Daisy Wheel liefert Lackierbetrieben Dosiergenauigkeit, die einfach, sicher und innovativ ist. Bis zu einem hundertstel Gramm genau dosiert Daisy Wheel die Mischformel. Dadurch können auch kleine Mengen exakt dosiert werden. Über ChromaWeb können Lackierer mittels Daisy Wheel die Farbtöne ganz einfach ermitteln, dosieren und ausmischen.

Webbasierte Softwarepakete und digitale Farbtonmessgeräte, welche die Vernetzung von Werkstätten erleichtern, beschleunigen den Reparaturprozess und unterstützen die Betriebe in der Optimierung ihrer Leistung. So finden Lackierer Farbtöne schneller, leichter und sicherer. Die Geräte und die Software sind heute einfach zu bedienen, liefern auf Knopfdruck Updates und tagesaktuelle Mischformeln und stellen sicher, dass mit der Ausmischung weit weniger schief gehen kann als noch vor 30 Jahren. Auf diese Weise unterstützen digitale Hilfsmittel Werkstätten und Lackierer dabei, nicht nur produktiv, sondern auch erfolgreich zu arbeiten.