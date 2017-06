Bis in den letzten Winkel: Neues Additiv von Glasurit erhöht die Verarbeitungssicherheit

Bei der Lackierung von Kippern, Kranwagen und ähnlichen Nutzfahrzeugen sind schwierige Geometrien an der Tagesordnung. Ecken und Kanten, Schweißnähte, Schrauben und Nieten stellen für Lackierer und Lack eine echte Herausforderung dar. Speziell für diesen Anwendungsbereich hat Glasurit mit dem 568–412 CV Thix Additiv einen Zusatz entwickelt, der das CV-Decklacksystem Reihe 68 für diese speziellen Anforderungen optimiert. Das Additiv wird dem Decklack anstelle der Verdünnung zugegeben. Durch die so erreichte Thixotropie lässt sich der Lack wie gewohnt applizieren. Selbst komplexeste Geometrien lassen sich mit den für die Reihe 68 gewohnten anderthalb Spritzgängen flächendeckend beschichten.

Für den Lackierer bedeutet die Verwendung des Thix Additivs ein hohes Maß an Verarbeitungssicherheit. Darüber hinaus bietet der Decklack in Verbindung mit dem speziellen Zusatz dieselben Verlaufseigenschaften und sorgt so für das Lackierergebnis, das die Reihe 68 weltweit erfolgreich gemacht hat.

Mit dem Thix Additiv 568–412 baut Glasurit sein erfolgreiches CV-Decklacksystem weiter aus und gibt Lackierern eine einfache Möglichkeit an die Hand, die Reihe 68 flexibel an besondere Anforderungen anzupassen.