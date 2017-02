Offene Forderungen? Schnee von gestern!

Karosserie- & Lackfinanz schafft Liquidität

Quelle: ADELTA.FINANZ A

Eine wunderbar einfache Geschichte schreibt ein modernes Finanzierungsinstrument in die Geschäftsbücher von Karosserie- und Lackierbetrieben. Karosserie- & LackFinanz ist ein Multitalent. Es macht innerhalb von maximal 48 Stunden aus offenen Forderungen Liquidität. Wie das geht? Sehr einfach. Sobald die Arbeit erledigt ist, geht die Rechnung an den Werkstattkunden und parallel an ADELTA.FINANZ, die die Forderung ankauft und den Rechnungsbetrag zu 100% per sofortiger Überweisung an die Werkstatt überweist. Damit sind die Zeiten der Abhängigkeit vom Zahlungsverhalten der Kunden endgültig vorbei. Der Werkstattinhaber kann durchatmen. Arbeit getan – Geld auf dem Konto – das klingt zwar märchenhaft, ist aber wunderbare Realität. Die Liquidität kann direkt für Anderes genutzt werden. Zum Beispiel für den frühen Ausgleich von Verbindlichkeiten oder den rabattierten Wareneinkauf. Skonti können abgezogen werden, das bringt zusätzliches Geld. Auch verbessert es den Ruf des Betriebes. Er wird als guter Zahler eingestuft. Ranking und Bonität profitieren ebenfalls davon.

Längere Zahlungsziele

Aber das ist längst nicht alles, was LackFinanz auf die Piste bringt. Werkstätten können ihren Kunden längere, ratenzahlungsähnliche Zahlungsziele bieten; frei gestaltbar zwischen 30 und 90 Tagen. Damit verschafft sich die Werkstatt einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. Gerade gewerbliche Kunden, die eine Firmenflotte unterhalten, zeigen sich begeistert von diesem Mehrwert. Die Nutzer von LackFinanz sind meist flotter im Markt unterwegs. Es gibt wertvolle Tipps und Trends rund um die Branche und rund um die Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Die Werkstattinhaber haben die Möglichkeit, sich mit Kooperationspartnern aus dem ADELTA-Kompetenznetzwerk zu vernetzen. Das stärkt Know-how und bringt so manchen Einkaufsvorteil.

Last but not least – der inkludierte Premiumservice. LackFinanz übernimmt das Debitoren-Management und das Ausfallrisiko für uneinbringbare Forderungen. Forderungsausfälle sind automatisch versichert. Kosten und Aufgaben für Mahnwesen und eventuelle Rechtsverfolgung trägt ADELTA. Für Abrechnungen, die in Zusammenhang mit Schäden anfallen, übernimmt ADELTA das Schadensmanagement und wickelt alle Formalitäten mit Versicherern ab. Ein weiterer Mehrwert ist, dass die Werkstatt es in der praktischen Abwicklung, auf der Seite der ADELTA.FINANZ AG, mit Branchenkennern zu tun hat. Die Gebühren für LackFinanz liegen meist im Skontobereich. Kein Wunder, dass sich immer mehr Werkstattinhaber diesen „Luxus“ gerne gönnen.