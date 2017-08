Mittendrin statt nur dabei

Der Nürburgring wird 90 – PPG organisiert Jubiläums-Kundenevent

Brüllende Motoren, Hektik in der Boxengasse, Bezingeruch liegt in der Luft – es ist Renntag am Nürburgring, die VLN Langstreckenmeisterschaft steht auf dem Programm. Aufregung und Rennleidenschaft, bei der Lackhersteller PPG seit 22 Jahren mittendrin ist statt nur dabei. „Das Flair, die Umgebung, die Geschichte – der Nürburgring ist faszinierend und einfach einzigartig. Wir sind sehr glücklich, dass wir schon so lange so nah dabei sein dürfen, und gratulieren auf herzlichste zum 90.!“ Heike Leufgen, Brand Communications Manager PPG, ist sichtlich begeistert: So nah dran an das Renngeschehen wie bei den Events des Lackherstellers kommt man normalerweise nicht – ein echtes Erlebnis für die PPG-Partnerbetriebe und das Team des Lackherstellers.

Wenn PPG seine Partnerbetriebe zum VIP-Event an den Nürburgring einlädt, stehen zwei aufregende Tage auf der Agenda. So können die Gäste des Lackherstellers etwa ganz bequem und relaxed das Treiben in der Boxengasse aus der VIP-Lounge, die PPG zu den Event-Termin exklusiv von DUNLOP angemietet hat, verfolgen. Wer noch näher dran möchte, hat am Vortag der VLN Langstreckenmeisterschaft die Möglichkeit, das Fahrerlager und die Boxengasse persönlich zu erkunden. Das Qualifying, die Startaufstellung und den Start zum 4-Stunden-Rennen einmal aus kürzester Distanz erleben? Auch das macht PPG für seine Partner möglich. Für noch mehr Renn-Feeling hat PPG ein ganz besonderes PS-Schmankerl im Programm: „Unter unseren Gästen losen wir fünf Personen aus, die als Beifahrer auf die Strecke gehen – in einem realen Rennwagen mit einer echten Rennfahrerkoryphäe am Steuer“, so Heike Leufgen. Konkret heißt das: Arno Klasen, Rennfahrer in der VLN-Langstreckenmeisterschaft und einer der erfolgreichsten Rennwagen-Piloten dieser Serie mit 26 Gesamtsiegen, nimmt die glücklichen Gewinner live mit auf Nordschleife und Grand-Prix-Kurs. Heike Leufgen: „Das ist ein echtes Highlight, das immer sehr begehrt ist. Wir sind sehr glücklich darüber, unseren Partnern diese tolle Möglichkeit bieten zu können, und freuen uns immer wieder sehr über die Begeisterung und Freude der Event-Teilnehmer.“

Der Faktor Mensch

Dabei hatte vor 22 Jahren alles klein angefangen, hatte das PPG-Team damals etwa noch in Eigenregie fürs Catering gesorgt. Nun findet das Abendprogramm im berühmten ringwerk direkt an der Strecke statt, intensive Dialoge und gemeinsamer Austausch inklusive. „Mittlerweile haben wir das Event-Programm ausgebaut, einige spannende Elemente sind hinzugekommen“, erzählt Heike Leufgen. „Was aber immer geblieben ist, ist der Faktor Mensch: Mit dem PPG-VIP-Event möchten wir unseren Partner die Möglichkeit bieten, einmal rauszukommen aus dem stressigen Alltag, durchzuatmen von all den Verpflichtungen und Anforderungen, die das Management eines Karosserie- und Lackierbetriebes mit sich bringt. Anschließend können sie mit frischer Energie wieder voll durchstarten.“