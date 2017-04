Lauter Jubiläen – Die Branche feiert mit uns

Nicht nur das Lackiererblatt hat 2017 etwas zu feiern

Nachdem zum Deutschen Lackierertag 1991 eine erste „Probenummer“ des Lackiererblatts – damals noch als „Das deutsche Lackiererblatt“ – produziert und von der Branche hervorragend aufgenommen wurde, startete 1992 die „Serienfertigung“ – und sie läuft bis heute, seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert. Ein Grund zum Feiern, natürlich, aber nicht der Einzige. Denn nicht nur wir feiern Jubiläum, sondern zahlreiche Unternehmen in der Lackier-und Karosseriebranche haben in diesem Jahr gute Gründe zurückzublicken – etwa auf 25 Jahre Wasserbasislack. Mit Sicherheit war dies eine einschneidende Innovation, die nicht nur die Lack-, sondern auch die Anlagenhersteller zu neuen Entwicklungen getrieben hat. So ist es vielleicht kein Zufall, dass in unserem kleinen Jubiläumsteil auch 25 Jahre Energiesparmaßnahmen bei Lackieranlagen gefeiert werden. Und wussten Sie, dass auch die Schadensteuerung bereits 20-jähriges Jubiläum feiert?

25 Jahre sind eine lange Zeit – könnte man meinen, zumal, wenn man sie selbst beinahe komplett miterlebt hat. Trotzdem zeigt der Blick auf die Jubiläen, die in diesem Jahr gefeiert werden, dass das Lackiererblatt im Grunde noch ein Branchenjunior ist. Infrarotstrahler für die Lacktrocknung gibt es erstaunlicherweise schon schon seit einem halben Jahrhundert, und Lackierpistolen, wie Sie sehen, beinahe so lange, wie es Autos gibt. Herzlichen Glückwunsch unsererseits – und auf die nächsten 5, 25, 50 oder 110 Jahre! MR

