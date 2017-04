Matthew Whittall: „Das Vertrauen in die Leistungen von Innovation Group und ihren Kooperations-betrieben ist über die Jahre deutlich gewachsen.“ Foto: Innovation Group

Am 7. März 1997 vermittelte Innovation Group den ersten Reparaturauftrag in das neu aufgebaute Werkstattnetz. Damals noch unter dem Namen Motorcare, startete der Stuttgarter Schadenmanager als Pionier mit der Schadenlenkung in Deutschland. „Wir haben viele Diskussionen mit Werkstätten und Verbänden geführt“, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende von Innovation Group Matthew Whittall. „Es war nicht immer ganz einfach, aber wir haben immer eine Lösung gefunden und die Branche gemeinsam weiterentwickelt.“

Heute ist das Schadenmanagement bei Werkstätten, Versicherern und Flotten gleichermaßen akzeptiert und nimmt weiter Fahrt auf. Waren es 1997 nur rund zweitausend Schäden, so ist Innovation Group heute mit mehr als 200.000 Reparaturvermittlungen pro Jahr der größte unabhängige Schadensteuerer Deutschlands. Hinzu kommen noch einmal 110.000 Glasschäden des Franchise-Systems Wintec Autoglas. Zusammen betreuen Innovation Group und deren Marke Wintec Autoglas über 80 Versicherungsunternehmen und mehr als 150 Firmenflotten. Die Kooperation mit den 1.200 Partnerwerkstätten wollen die beiden Unternehmen in Zukunft weiter ausbauen – durch steigende Auftragsvolumina und Unterstützung beim Handling digitaler Schadenprozesse. So wird etwa SOOM, das Herzstück der Schadenkommunikation, kontinuierlich verbessert. Matthew Whittall: „Wir haben die Kritik unserer Kooperationsbetriebe ernst genommen, Schwierigkeiten behoben und Schnittstellen zu den führenden Werkstattsystemen geschaffen.“

