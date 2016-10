Getagt und gefeiert

Acoat Selected-Partner begehen 40-jähriges Jubiläum in Dubrovnik

Vom 30. September bis 2. Oktober veranstaltete AkzoNobel ein Partner-Club-Treffen der besonderen Art: Anlässlich des 40. Jubiläums von Acoat Selected reisten 550 Teilnehmer in die Weltkulturerbe-Stadt Dubrovnik. Unter dem Motto „Zukunft. Selbstverständlich.“ erfuhren sie, wie sich der Reparaturmarkt in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich entwickeln wird und welche Herausforderungen auf Karosserie- und Lackierfachbetriebe zukommen. Die Veranstaltung wurde durch eine Videobotschaft von Hendrik van Gent, einem der Gründungsväter von Acoat Selected, eröffnet. Er hatte die Entwicklung von Acoat Selected knapp über 30 Jahre begleitet.

Benjamin Burkard, Vertriebsleiter AkzoNobel DACH, beleuchtete anschließend in seiner Präsentation die aktuelle Entwicklung von Acoat Selected und Sikkens und stellte die neuen Kollegen und Ansprechpartner vor. Interessante Einblicke lieferte auch sein Vortrag zum Autoreparaturmarkt anhand einer aktuellen von AkzoNobel beauftragten Marktforschungsumfrage. Burkard stellte dar, wer die heutigen Einflussnehmer sind und wie sich Karosserie- und Lackierfachbetriebe auf diese Rahmenbedingungen einstellen können.

Der Markt von Morgen

Daniel Kapeller, Vertriebsleiter AkzoNobel Österreich, erläuterte, welchen Einfluss die neuesten technischen Entwicklungen wie Leichtbau und Vernetzung auf die Bauweise der Fahrzeuge auf die Reparaturprozesse haben. Eine weitere wichtige Entwicklung am Markt ist das autonome Fahren. Giuseppe Ciappa, Vertriebsleiter AkzoNobel Schweiz, zeigte anhand von Prognosen auf, dass sich autonome Fahrsysteme bis 2025 schrittweise etablieren werden. Parkassistenten sind heute schon üblich und fast 75 Prozent aller 2015 produzierten Neuwagen verwenden als Sicherheitssystem die automatische Notfallbremsung. Entwicklungen wie diese beeinflussen das Schadenbild, kleinere und oberflächlichere Schäden nehmen zu. Vor diesem Hintergrund, prognostizierte Giuseppe Ciappa, werden Spot- und Smart Repair sowie ein schneller Service für Karosserie- und Lackierfachbetriebe immer wichtiger.

Zukunftsfähig bleiben

Eine gute Internetpräsenz ist ausschlaggebend, wenn es darum geht, neue Kunden zu gewinnen und zu halten. Christian Dietrich, Geschäftsführer der MCON Group AG, erklärte, was bei einem professionellen Internetauftritt zu beachten ist, um im Netz gefunden zu werden. Dietrich präsentierte auch das neue Acoat Selected Online-Portal „ www.fahrzeug-reparatur.com “, auf dem sich Acoat Selected-Mitglieder mit ihren Leistungen registrieren können.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil Christoph Schietzelt, Marketing- und Betriebsberater AkzoNobel, wies in seinem Vortag auf Herausforderungen hin, die den Arbeitsalltag der Mitarbeiter künftig prägen werden: so zum Beispiel das externe Controlling von Reparaturprozessen, die weiter zunehmende Bedeutung von Fortbildungsmaßnahmen oder die Entwicklung des Annahmemeisters hin zum Team- und Kommunikationsmanager.

Strategien entwickeln

Anhand eines Praxisbeispiels präsentierte Armin Dürr, Technical Manager DACH, Möglichkeiten, Arbeitsweisen in Betrieben zu verbessern und damit die Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Es gilt, effizienter zu arbeiten und Schlüsselprozesse wie Farbtonfindung, Routing und Finish zu optimieren. Insbesondere kleine Betriebe stehen vor der Herausforderung von erforderlichen Investitionen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Martin von Poschinger, Betriebsberater bei AkzoNobel, zeigt in seinem Vortrag auf, dass sich Investitionen nur mit einem guten Businessplan umsetzen lassen. AkzoNobel unterstützt bei der Erstellung einer solchen Finanzierungsstrategie.

Abschließend präsentierte Kai Gräper, Acoat Selected Manager DACH, einen Rückblick auf die Vortragsreihe. Er stellte heraus, dass sich der Autoreparaturmarkt zwar im Wandel befindet, Acoat Selected-Partnerbetriebe diesen Veränderungen aber nicht alleine gegenüber stehen müssen. Das Netzwerk biete, so Kai Gräper, gemeinsam mit Kooperationspartnern vielfältige Angebote und Services, sodass sich der Weg in die Zukunft gemeinsam meistern lässt.

Weiterbilden und Austauschen

In Zeiten der Veränderung gilt es, Entschlüsse zu fassen anstatt Entwicklungen untätig auf sich zukommen zu lassen. Diesen Ansatz verfolgt der ehemalige Fußball-Schiedsrichter Urs Meier, der als Berater der FIFA und UEFA sowie als Fernseh-Kommentator tätig ist. Er ermutigte die Zuhörer in seinem Vortrag als Keynote-Speaker, Entscheidungen mit Freude und ohne Angst zu treffen – eine besondere Botschaft, die die Themen des Partner-Club-Treffens abrundete. Ein Highlight war auch die abschließende 40-Jahre-Feier am Strand von Dubrovnik, bei der Jubilare und Partner der ersten Stunde geehrt wurden.