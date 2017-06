Geschäft mit Emotionen

Neuer Schwerpunkt: Automechanika Frankfurt rückt Young- und Oldtimer in den Fokus

Sympathieträger, Markenbotschafter, Kulturgut: Klassische Fahrzeuge erfreuen sich einer großen Beliebtheit und stehen für ein Marktvolumen von rund 16 Mrd. Euro.1 Als einzige Fachmesse beleuchtet die Automechanika Frankfurt vom 11. bis 15. September 2018 das Thema Classic Cars entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zur internationalen Leitmesse für Ausrüstung, Teile, Zubehör, Management & Services zieht das Business rund um Old- und

Youngtimer in die Halle 10.0 ein. Eine Platzierung in bester Lage in unmittelbarer Nähe zu Werkstattausrüstung, Lackierung, Instandsetzung und der Messe REIFEN, die erstmalig parallel zur Automechanika Frankfurt stattfinden wird. Mit dabei beim Thema Classic Cars sind der Zentralverband für Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) und der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) mit einem großen Angebot an Aus- und Weiterbildung. Aber auch Teile- und Lackhersteller sowie Versicherer und Anbieter von Finanzierungslösungen – speziell für Classic Cars – haben ihre Teilnahme bereits zugesichert.

Olaf Mußhoff, Leiter der Automechanika Frankfurt, zu den Beweggründen, das Thema aufzunehmen: „Wir wollen für alle, die historische Fahrzeuge fachgerecht reparieren und erhalten wollen, eine wertvolle Business-Plattform sein, auf der man sich umfassend informieren kann. Die Reparatur von Classic Cars kann sich für viele deutsche Werkstätten richtig lohnen, man muss nur wissen, wie man es angeht. Wir wollen Insider und Newcomer aus der ganzen Welt zusammen bringen.“

Matthias Braun, Generalsekretär des traditionsreichen Automobilclub von Deutschland (AvD), begrüßt die Initiative: „Der Club registriert die stetig wachsende Bedeutung dieses Marktes für Automobilhersteller Werkstätten und Teilelieferanten. Die Automechanika Frankfurt ist daher die richtige Plattform, um die wirtschaftliche Relevanz von Old- und Youngtimern einer passenden Zielgruppe zu präsentieren.“

Lebendige Branche

Classic Cars sind mehr als nur Fortbewegungsmittel: Über 4.000 Events finden in Deutschland rund um historische Fahrzeuge statt. Besitzer von Oldtimern sehen Pflege und Nutzung ihrer Fahrzeuge als leidenschaftliches Hobby und sind bereit, dafür viel Zeit und Geld zu investieren. Laut BBE-Studie geben Oldtimer-Fahrer im Durchschnit mehr als 5.200 Euro pro Jahr und Fahrzeug aus. Über 60 Prozent des Marktvolumens sind dabei emotional geprägte Ausgaben. Auch für die Automobilbranche selbst leisten Classic Cars einen außerordentlichen Beitrag zum Image und stoßen auf ein breites Bevölkerungsinteresse. „Neue emotionale Angebote und wirtschaftliche Lösungen für Kunden mit Fahrzeugen, die älter als 16 Jahre sind, bieten eine solide Grundlage für ein zukunftssicheres Geschäft“, sagt der Autohausberater Bernd Behrens.

Mit rund 7,8 Millionen Fahrzeugen machen Old- und Youngtimer mehr als 14 Prozent des Gesamtbestands auf deutschen Straßen aus. Ein attraktiver Markt für Werkstätten und Autohäuser, die ihr Angebot vermehrt entsprechend ausrichten wollen. Bislang hat sich jedoch nur ein kleiner Teil als „Fachbetrieb für historische Fahrzeuge“ qualifiziert. Die Auszeichnung vergibt der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (ZDK) zusammen mit dem Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) seit 2009.

„Ein eigener B2B-Ausstellungsbereich Old- und Youngtimer auf der Automechanika Frankfurt ist genau das, was der Veranstaltung gefehlt hat“, freut sich Thomas Aukamm, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V. (ZKF). „Keine Messe ist so international und komplett. Mit diesem Angebot wird ein extrem emotionaler und rentabler Bereich präsentiert, der für Werkstätten und Teilehersteller immer interessanter wird. Dies dokumentiert auch der ZKF mit seinen Mitgliedsbetrieben und der Zertifizierung zum Oldtimer-Fachbetrieb sowie seiner Partnerschaft bei diesem Projekt mit allen Arbeiten um Lack, Leder, Holz und Stoff. Der Schritt zurück in die Vergangenheit wird somit gleichzeitig der richtige Schritt in die Zukunft.“