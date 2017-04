Das Hauptthema aller Autofahrer in den 50er- Jahren des letzten Jahrhunderts war nicht etwa Feinstaub, Spritpreise, Connectivity, automatisiertes Fahren oder Mobilität 4.0. Nein, ganz einfach der sich ansetzende Rost an den alten Karossen war das Gesprächsthema, das alle anging. Eine perfekte Lösung für die einfache und schnelle Aufbereitung der durch Korrosion beeinträchtigten Lackflächen wurde mit dem Einsatz einer mobilen Lackierstation gefunden: Die Lacksprühdose für die farbtongenaue Lackausbesserung war geboren. Mit der Serie DUPLI-COLOR AUTO SPRAY CLASSIC wurden ab 1957 erstmals Original-Farbtöne der Automobilhersteller in Aerosoldosen im Werk in Haßmersheim am Neckar produziert. In Verbindung mit entsprechenden Grundierungen für Metall und später auch Kunststoffteile wurden daraus effektive Lackiermöglichkeiten für den geübten „Do-it-yourselfer.“ Mit der steigenden Anzahl an Metallic- und Pearl- oder Mica-Farbtönen wurden zusätzlich die Klarlacke als Top-Coat unverzichtbar für eine perfekte Lackreparatur. Die Sprühtechnik einer Aerosoldose wurde im Laufe der Zeit den gestiegenen Anforderungen einer optimalen Autoreparaturlackierung permanent angepasst. Die optimierte Aussprührate, eine wesentlich erhöhte Deckkraft, professionelle Sprühkopftechnologie sowie die Farbtongenauigkeit bei Originalfarbtönen sind unverzichtbare Grundlagen für eine perfekte Lackierung.

MOTIP DUPLI produziert mittlerweile über 110 Millionen Spraydosen pro Jahr und bietet darüber hinaus auch eigene Spachtelmassen, Technische Aerosole sowie UBS- und Pflegeprodukte im Sortiment. Alles für eine perfekte Lackreparatur aus einer Hand!

MOTIP DUPLI GmbH